Český minister zdravotníctva Arenberger odstupuje

Praha 25. mája (TASR) - Český minister zdravotníctva Petr Arenberger podá v utorok demisiu. Potvrdil to na tlačovom brífingu po summite Európskej únie premiér ČR Andrej Babiš, píše portál Novinky.cz. Na post rezortu zdravotníctva sa vráti Adam Vojtěch, ktorý odstúpil vlani v septembri.



"Hovoril som s ním včera a dnes ráno mi potvrdil svoju rezignáciu," povedal Babiš. "Zdôvodnil to tým, že celá rodina je pod tlakom," dodal.



Šéf pražskej nemocnice na Vinohradoch Arenberger, ktorého do funkcie vymenoval 7. apríla prezident ČR Miloš Zeman po tom, čo odvolal predchádzajúceho ministra Jana Blatného, svoj odchod oficiálne oznámi na utorňajšej tlačovej konferencii.



Adama Vojtěcha, ktorý sa stane staronovým šéfom rezortu zdravotníctva, vystriedal 21. septembra 2020 epidemiológ Roman Prymula. Ten však vo funkcii zotrval len do 29. októbra a následne nastúpil Blatný. Arenberger bol tak po rezignácii Vojtěcha už štvrtým českým ministrom zdravotníctva.