Minister zdravotníctva ČR chce po prázdninách plošne testovať školákov

Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, archívna foto. Foto: TASR/AP

Praha 30. mája (TASR) - České ministerstvo zdravotníctva chce na začiatku školského roka plošné testovanie detí PCR testami na koronavírus SARS-CoV-2. V nedeľňajšej relácii Partie na českej televízii CNN Prima News to uviedol šéf tohto rezortu Adam Vojtěch." priblížil Vojtěch, ktorého cituje spravodajský server Novinky.czDodal, že približne v druhej polovici leta by sa v ČR mali začať podávať vakcíny proti chorobe COVID-19 aj deťom od 12 rokov. Zatiaľ však nie je jasné, aký bude o očkovanie záujem, a preto je potrebné školákov aj testovať, uviedol Vojtěch.Minister chce mať jasnú stratégiu pripravenú do konca júna, aby sa školy na testovanie mohli včas pripraviť a aby rodičia vedeli, čo ich čaká, píšu Novinky.Vojtěch sa v relácii venoval aj pondelňajšiemu uvoľneniu protiepidemických opatrení, ku ktorému dochádza na základe rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (NSS)." povedal v relácii." ukončil Vojtěch.V Českej republike sa od pondelka otvoria vnútorné priestory reštaurácií a tiež plavárne, sauny, wellness centrá, diskotéky, herne a kasína. V kluboch však nebude možné tancovať, keďže je to z epidemiologického hľadiska rizikové pre potenciálne šírenie koronavírusu, zdôvodnil v piatok Vojtěch.