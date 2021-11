Český minister zdravotníctva je v izolácii, má covid

Praha 28. novembra (TASR) – Český minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch mal pozitívny test na koronavírus. Do diskusnej relácie Českej televízie Otázky Václava Moravca sa preto v nedeľu pripojí on-line. Priebeh ochorenia COVID-19 je uňho mierny.



"Dnes na poludnie sa do @OtazkyVM pripojím na diaľku. Z piatku na sobotu mi nebolo dobre, preto som včera išiel preventívne na PCR test. Ten bohužiaľ ukázal, že som pozitívny. Nastupujem tak do 14-dennej izolácie. Vďaka očkovaniu mám mierny priebeh a budem tak pracovať z domu," napísal na Twitteri.



Vojtěch nie je prvým členom českej vlády, ktorý sa nakazil novým koronavírusom. Predtým sa infikovali minister obrany Lubomír Metnar, exminister zahraničných vecí Tomáš Petříček, ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová, vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, minister poľnohospodárstva Miroslav Toman či ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová, pripomína portál Seznam Zprávy. V súčasnosti je pozitívny aj prezident Miloš Zeman, ktorý nemá príznaky ochorenia COVID-19.



Pandémia koronavírusu v Česku v posledných týždňoch výrazne zosilnela a počty nakazených odhalené testami sa v pracovné dni dostávajú Vysoko cez hranicu 20.000.