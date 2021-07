České ministerstvo kultúry sa zaujíma o kúpu bývalej Hrabalovej chaty

Praha 15. júla (TASR) – České ministerstvo kultúry zvažuje, že by mohlo kúpiť bývalú chatu spisovateľa Bohumila Hrabala v osade Kersko v okrese Nymburk, ktorá je v ponuke realitnej kancelárie za 11,9 milióna korún.



O prípadnej kúpe bude rokovať s možnými ďalšími partnermi, napríklad s krajom, informoval vo štvrtok spravodajský server iDNES.cz



Myšlienka, že by štát alebo kraj mohli chatu získať, je podľa hovorkyne daného rezortu Michaely Lagronovej iniciatívou ministra kultúry ČR Lubomíra Zaorálka, podľa ktorého je Hrabal jedným z najvýznamnejších českých spisovateľov druhej polovice 20. storočia.



„Všetko je na začiatku, chceme rokovať napríklad s krajom, či by sa na kúpe nepodieľal," uviedla Lagronová.



Chata nie je vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Ministerstvo nemá žiadne predkúpne právo, všetko závisí od ďalších rokovaní. Podľa hovorkyne jej hodnota nespočíva v architektonickej kvalite, ale predovšetkým v spojení so spisovateľom, ktorý priamo v nej vytvoril niektoré svoje literárne diela.



Chata má úžitkovú plochu 79 metrov štvorcových, rozloha pozemku je 3496 metrov štvorcových, píše sa v inzeráte. Predávajúci uvádza, že ide o investičnú príležitosť. O skutočnosti, že je to bývalá chata Bohumila Hrabala, sa však nezmieňuje.



Kersko je časťou obce Hradištko v Stredočeskom kraji. Obec má približne 700 obyvateľov.



Hrabala v nej okrem jeho chaty pripomína i náučný chodník. Susedia z chatovej osady Kersko poslúžili Hrabalovi ako predloha pre knihu Slavnosti sněženek, podľa ktorej v roku 1983 vznikol aj rovnomenný film režiséra Jiřího Menzela.