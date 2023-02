České ministerstvo varuje pred zvýšenou hrozbou terorizmu vo Švédsku

Praha 10. februára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí ČR vydalo vo štvrtok varovanie pred zvýšenou možnosťou teroristických útokov vo Švédsku. Cestovateľov vyzýva na opatrnosť. Rezort to uviedol na svojej webovej stránke, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"MZV ČR varuje českých občanov pred zvýšenou možnosťou teroristických útokov pri cestách do Švédska v súvislosti s nedávnymi prípadmi pálenia koránu v štátoch EÚ a súvisiacimi demonštráciami," napísalo ministerstvo.



Cestujúcim do škandinávskej krajiny odporúča obozretnosť na miestach s vysokou koncentráciou osôb. Terčom útoku by sa mohli stať napríklad cirkevné objekty ako kostoly a modlitebne či nákupné centrá. "Je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a pri náznaku podozrivej činnosti kontaktovať príslušné miestne orgány," odporučilo MZV ČR.



Zároveň vyzvalo všetkých cestovateľov, aby sa zaregistrovali do databázy DROZD (Dobrovoľná registrácia občanov ČR pri cestách do zahraničia) a sledovali aktuálne informácie a odporúčania.



Napätie medzi Tureckom a niektorými európskymi krajinami vzrástlo po nedávnych protestoch v Štokholme a iných európskych mestách. Ankara ich označila za islamofóbne či protiturecké.



Na jednom proteste protiislamský aktivista Rasmus Paludan spálil v Štokholme pred tureckou ambasádou korán a vyhrážal sa, že podobné protesty bude opakovať každý týždeň, kým Turecko neschváli žiadosti Švédska a Fínska o členstvo v NATO.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)