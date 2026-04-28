V Česku odsúdili mladíka za pokus o vraždu a ďalšie činy
Mladík podľa svojho obhajcu činy ľutuje.
Autor TASR
Praha/Brno 28. apríla (TASR) - Krajský súd v Brne odsúdil mladíka obžalovaného v prípade pokusu o zapálenie synagógy v Brne, pokusu o vraždu a ďalších trestných činov na dovedna deväť rokov väzenia. Niektoré činy spáchal ako 17-ročný spolu so 14-ročným komplicom. V utorok o verdikte, ktorý nie je právoplatný, informovala stanica ČT24, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Súd mužovi uložil sedem rokov za pokus o teroristický čin a pokus o vraždu a dva roky za podporu terorizmu na sociálnych sieťach, keď na Instagrame či TikToku propagoval teroristické organizácie ako Islamský štát alebo al-Káida.
Mladík podľa svojho obhajcu činy ľutuje. Vypovedal, že pre svoje konanie nemal žiaden motív a chcel si len vyskúšať, aké to je niekoho zabiť. Podľa štátnej zástupkyne Petry Lastoveckej to ilustruje, ako sa mení povaha kriminality mladistvých, keď páchajú trestné činy, pre ktoré im chýba akýkoľvek motív. Podotkla, že dochádza k stieraniu rozdielov medzi počítačovými hrami a realitou. Kauzu v tomto ohľade považuje za prelomovú, s verdiktom je spokojná.
Pri pokuse o zapálenie synagógy v roku 2024 použili dvaja neplnoletí improvizovanú zápalnú fľašu, ktorú chceli hodiť dovnútra synagógy, no vyrušil ich náhodný svedok. Fľašu preto nechali pred synagógou a utiekli.
Následne v marci 2024 naplánovali vraždu osoby bez domova. Vylákali ju na odľahlé miesto a opili. Starší mladík ju kopal a udieral, až kým to nevyzeralo, že je mŕtva. Napadnutá osoba to prežila, po čase bola opäť pri vedomí a vyhľadala pomoc. Obhajca mladého muža však s takouto kvalifikáciou nesúhlasí, podľa neho ide o pokus o ťažké ublíženie na zdraví, zvažuje preto odvolanie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
