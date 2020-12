Mnohí českí zdravotníci v prvej línii márne čakajú na odmeny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 8. decembra (TASR) - V Česku sa už od jari veľa rozpráva o mimoriadnych odmenách pre zdravotníkov v prvej línii, ktorí sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19, ale v mnohých českých nemocniciach na ne zatiaľ lekári aj zdravotné sestry čakajú márne. A v niektorých budú ešte dlho čakať. Naopak, hrozí plošné znižovanie miezd, napísal v utorok portál Novinky.cz.Redakcii denníka Právo sa dostal do ruky interný list zamestnancom covidového oddelenia z Oblastnej nemocnice Kladno, ktorá patrí pod Stredočeský kraj. Vedenie nemocnice v ňom oznamuje, že nemá na odmeny peniaze.V liste vedenie píše, že nemocnica "" a "".Nemocnicu podľa námestníka pre liečebnú a preventívnu starostlivosť Libora Zahradníčka trápi výrazný nárast nákladov a prepad príjmov.České ministerstvo zdravotníctva vydalo v októbri opatrenie, ktorým prikázalo nemocniciam obmedziť tzv. elektívnu (odložiteľnú) starostlivosť a plánované výkony. Zdravotnícke zariadenia preto prišli o peniaze. Koncom novembra vláda toto opatrenie zrušila a elektívna starostlivosť sa začína v nemocniciach obnovovať.Zahradníček prosí v liste zamestnancov covidového oddelenia o zhovievavosť a pochopenie. Dodal, že polovicu odmeny budú vyplácať od 1. decembra, ale druhú polovicu im budú dlhovať - vyplatia ju hneď, keď príde nejaká finančná injekcia, či už dotácie z kraja, alebo vyúčtovanie poisťovňami.Ministerstvo zdravotníctva rozoslalo do nemocníc peniaze na mimoriadne odmeny za prvú, jarnú vlnu koronavírusu začiatkom novembra. Vyčlenilo na ne 11,5 miliardy korún (435.639.063 eur) a zdravotníci, ktorí pracovali od marca do mája na plný úväzok, môžu dostať maximálne 75.000 korún (2841 eur) hrubého, uviedli Novinky.cz.