DRÁMA V PRAHE: Muž sa vyhrážal streľbou v budove filozofickej fakulty

Praha 29. novembra (TASR) — Desiatky policajtov v piatok popoludní v historickom centre Prahy pátrali po podozrivom mužovi, ktorý prišiel do budovy Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej na Námestí Jana Palacha a vyhrážal sa tam streľbou. Následne odišiel nevedno kam, polícia ho však neskôr zadržala, informuje TASR s odvolaním sa na spravodajský web Novinky.cz.



Podozrivého sa podľa informácií Noviniek podarilo chytiť pred 15.30 h na Hellichovej ulici. Podrobnosti k zadržanému kriminalisti zatiaľ neuviedli, rovnako nie je známe, do akej miery bol nebezpečný.



Podľa polície nebol zadržaný muž ozbrojený a nie je psychicky v poriadku. Policajti ho preto previezli na vyšetrenie do nemocnice.



K incidentu došlo necelý rok po tom, čo strelec na fakulte zabil 14 ľudí, ďalších 25 zranil a následne spáchal samovraždu. Páchateľ v ten deň najskôr usmrtil v obci Hostouň svojho otca, ešte týždeň predtým zavraždil v pražskom Klánovickom lese náhodného okoloidúceho a jeho dvojmesačnú dcéru. Vzhľadom na úmrtie páchateľa a na to, že voči nemu nebolo možné začať trestné stíhanie, vyšetrovatelia pred časom prípad tejto tragickej streľby odložili.



Predseda vyšetrovacej komisie Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR k streľbe na FF UK Pavel Kašník v piatok v tejto súvislosti oznámil, že komisia dokončí svoju správu so závermi ešte v decembri, no verejne ju dolná komora parlamentu prerokuje až v januári. Tento postup zdôvodnil aj tým, že členovia komisie nechcú pred Vianocami ešte viac jatriť spomienky obetí a pozostalých.



Komisia by mala opísať postup polície a záchranných zložiek a priniesť aj odporúčania, ako sa v krízových situáciách v budúcnosti zachovať. Kašník uviedol, že jej členovia sa zídu ešte raz či dvakrát a budú dolaďovať jednotlivé formulácie a slová, no koncept správy už je podľa neho hotový.