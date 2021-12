Muž zastrelil svojho brata, neskôr spáchal samovraždu

Praha 6. decembra (TASR) - Muž v českom Plzenskom kraji v nedeľu večer zastrelil svojho brata. Z miesta činu ušiel a policajti ho neskôr našli obeseného. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz.



Tragédia, ktorá si vyžiadala dva životy, sa odohrala v nedeľu večer v Radějoviciach, malej obci v severnej časti Plzenského kraja.



Muž označený ako Zdeněk M. prišiel za svojím bratom Jiřím z dôvodu údajného sporu o vodu, ktorú čerpali z jednej studne, píšu Novinky.cz. Zdeněk Jiřího napadol nožom a neskôr ho postrelil puškou.



Zranený Jiří vybehol z domu k zastávke autobusov, kde padol na zem. Útočník ho tam podľa svedkov usmrtil strelnou ranou do hlavy a následne ušiel.



"Jirka (Jiří) ho na zemi ešte prosil, nech to nerobí," povedala denníku Právo jedna z miestnych žien. Zdeňka sa podľa nej od tohto činu snažili odhovoriť aj ďalšie osoby, báli sa však k nemu priblížiť.



V obci zasahovali policajti so samopalmi a do akcie sa zapojil i policajný vrtuľník.



Útočníka neskôr policajti našli obeseného neďaleko miesta činu. Polícia sa prípadom naďalej zaoberá. Pravdepodobný vinník zomrel, preto bude prípad zrejme odložený.



Miestni obyvatelia uviedli, že príčinou Zdeňkovho konania mohli byť psychické problémy, píšu Novinky.cz.



Radějovice sú časťou obce Přehýšov v okrese Plzeň. Nachádza sa tam 27 domov a v roku 2011 tam trvalo žilo 52 obyvateľov.