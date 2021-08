Na druhú dávku nedorazilo v Česku zhruba pol percenta zaočkovaných

Praha 21. augusta (TASR) – Na druhú dávku očkovania proti covidu nedorazilo dosiaľ vyše 28 000 Čechov, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou. To je zhruba 0,5 percenta z celkového počtu zaočkovaných v ČR.



Ďalších vyše 5000 ľudí si muselo druhý termín odložiť z dôvodu svojej nákazy. Vyplýva to z údajov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS), informoval v sobotu server Novinky.cz.



Štát spustil očkovanie proti covidu vlani 27. decembra. Od tej doby sa vyočkovalo takmer 5,7 milióna prvých dávok. Ukončené očkovanie má zatiaľ 5,4 milióna ľudí. Podľa dát ÚZIS to zodpovedá takmer 68-percentnej zaočkovanosti českej populácie.



Existujú aj ľudia, ktorí sa nechali zaočkovať prvou dávkou, ale na druhú už z rôznych dôvodov nedorazili. Podľa dát ÚZIS validovaných k 5. augustu sa v určenom termíne nedostavilo na druhú dávku 28.054 ľudí a presný dôvod u nich nie je zatiaľ známy.



Prekážkou pre tieto osoby mohla byť napríklad choroba, mohli tiež dať prednosť dlho plánovanej dovolenke či iným osobným záležitostiam. Ešte na konci júna totiž štát neumožňoval z iných ako zdravotných dôvodov odložiť termín druhej dávky a niektorí ľudia si tak boli nútení vybrať.



Ďalších zhruba 5500 ľudí nemohlo v určenom termíne dostať druhú dávku, pretože sa v medziobdobí od prvej dávky nakazili a prekonali covid. Podľa riaditeľa ÚZIS Ladislava Dušeka k nákaze došlo „veľmi krátko po prvej dávke, keď ešte nemohli byť chránení".



Približne 1250 ľudí nemohlo dokončiť očkovanie pre iné vážne ochorenie alebo úmrtie pred termínom.



„Približne 62 percent očkovaných, ktorí nedostali druhú dávku z veľmi vážnych zdravotných dôvodov alebo z dôvodu úmrtia, boli ľudia starší než 80 rokov. Taktiež seniori nad 65 rokov tvoria 50-percentný podiel v skupine, kde nie je známy dôvod neabsolvovania druhej dávky," priblížil šéf zdravotníckych štatistikov.



V Česku sa očkuje dvojdávkovými vakcínami Pfizer-BioNTech, Moderna a Astra-Zeneca, ako aj jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson, poznamenávajú Novinky.



Najviac zaočkovanou skupinou českej populácie sú v súčasnosti seniori, konkrétne skupiny 70–79 rokov, kde má kompletne ukončené očkovanie 82 percent osôb.



Naopak, najmenšia zaočkovanosť, nepočítajúc deti od 12 do 15 rokov, je v skupine mladých ľudí vo veku 16–29 rokov. Ukončené očkovanie tam má 27,6 percenta osôb.