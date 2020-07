Na Karlovom moste sa s koronakrízou lúčili pri polkilometrovom stole

Praha 1. júla (TASR) - Na pražskom Karlovom moste sa v utorok večer konala veľkolepá hostina, ktorá mala byť podľa jej organizátorov akousi symbolickou rozlúčkou s koronakrízou, informoval portál iDNES.cz.



Za približne polkilometrový stôl si tam od 18.00 do 22.00 h večer mohli sadnúť Pražania i turisti, ktorí si priniesli vlastné občerstvenie. Miest na sedenie bolo približne 2000.



Usporiadatelia akcie s bezplatným vstupom, ktorú si všimli aj svetové agentúry Reuters či AFP, dohliadali na počet účastníkov a posadiť sa k stolu umožňovali spravidla len vopred registrovaným. Niekoľko miest však bolo vyhradených aj pre okoloidúcich, píše iDNES.cz.



Hostinu zorganizoval český spolok Piána na ulici spoločne s mestskou časťou Praha 1. Jej konanie podporilo tiež vedenie pražského magistrátu.







"Chceme vyslať signál, že sa tu opäť žije, a tešíme sa na všetkých slušných návštevníkov Prahy, ktorí prídu za jej krásami," povedal podľa servera Novinky.cz na margo slávnosti ešte pred jej začiatkom starosta Prahy 1 Petr Hejma.



Zmyslom hostiny mala byť podľa organizátorov symbolická rozlúčka s uplynulým neľahkým obdobím koronakrízy, ale aj privítanie prázdnin. Most v tomto smere slúžil podľa Ondřeja Kobzu zo spolku Piána na ulici ako symbol prepojenia i obnovenia vzájomnej dôvery medzi ľuďmi.



Starosta Hejma ešte pred podujatím informoval, že pôjde o výlučne jednorazovú akciu, ktorú bolo možné podľa jeho slov zorganizovať "len vďaka tejto celkom výnimočnej situácii, že bol Karlov most takmer prázdny".