Ľudia z východu Česka išli na protesty do Prahy, zastavila ich polícia

Praha 7. marca (TASR) - Na nedeľnú demonštráciu proti opatreniam vlády zvolanú do Prahy na Václavské námestie sa z moravskosliezskych okresov Karviná a Ostrava vydali desiatky ľudí. Polícia autobusy s nimi však na hraniciach okresov zastavila a poslala späť – prípad odovzdá na doriešenie na administratívne konanie. Píše o tom spravodajský server iDNES.cz.



Autobusy nabrali prvých cestujúcich ráno o 06.00 h v Karvinej, po ďalších zašli potom do mesta Orlová v Těšínskom Sliezsku. Už od začiatku ich sledovali desiatky policajtov, približuje iDNES.cz



Ďalších pasažierov už v Ostrave vyzdvihnúť nestihli. Presne na hraniciach okresov Karviná a Ostrava hliadky obe vozidlá zastavili a vrátili späť. Pokutu na mieste nikto nedostal.



Na demonštráciu zamierili aj autobusy z iných kútov republiky - napríklad z Plzenského, Královohradeckého či Juhomoravského kraja.



Pražská polícia je na nedeľnú demonštráciu pripravená. "Cieľom bezpečnostných opatrení bude predovšetkým zaistenie pokoja a verejného poriadku a dohľad nad dodržovaním vládnych nariadení," povedal hovorca Jan Daněk.



Na demonštrantov bude dohliadať niekoľko stoviek policajtov z poriadkovej, dopravnej i kriminálnej služby či antikonfliktného tímu. "Na bezpečnostnom opatrení spolupracujeme aj so strážnikmi mestskej polície a komunikujeme so zvolávateľmi akcií i s pracovníkmi Magistrátu hlavného mesta Prahy," dodal policajný hovorca.



V celej Českej republike je s platnosťou od tohtotýždnovej pondelkovej polnoci v dôsledku koronavírusovej epidémie obmedzený pohyb. Platí zákaz ciest ľudí medzi okresmi, s výnimkou dopravy do zamestnania, k lekárovi alebo na úrad. Na cesty k lekárovi či na úrady je potrebné čestné vyhlásenie alebo formulár ministerstva s miestom, časom a cieľom cesty, vysvetľuje iDNES.cz.