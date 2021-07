Na očkovanie v Českej republike sa už zaregistrovalo vyše 50.000 detí

Praha 9. júla (TASR) - V Česku je už týždeň otvorená registrácia na očkovanie detí vo veku od 12 do 15 rokov a prihlásilo sa ich takmer 51.000. Z nich približne 18.000 má už termín a prvú dávku vakcíny proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech dostalo 4747 z týchto detí. Informácie priniesol v piatok portál Novinky.cz.



Záujem rodičov je podľa oslovených nemocníc pomerne veľký, na niektorých miestach začína byť poradovník dlhý. Napríklad vo Fakultnej nemocnici Olomouc rodičia zaregistrovali takmer 1000 neplnoletých. Prvých 80 detí tam príde na rad už v piatok. Ďalší týždeň budú deti očkovať dva dni do týždňa, vždy okolo 100 detí za deň, spresnila vedúca marketingu nemocnice Veronika Jeřábková.



Prvých 40 záujemcov vo štvrtok zaočkovali aj v Nemocnici Kyjov. Podľa hovorcu Filipa Zdražila je "záujem slušný, aj keď nie taký veľký ako u dospelých, čo sme ale predpokladali". Tam tiež očkujú len niekoľko dní do mesiaca. Rodičia môžu mať preto problém so zladením letných plánov s vlastným termínom druhej dávky aj s preočkovaním detí.



Pražská Fakultná Tomayerova nemocnica napríklad očkuje aj cez víkendy. "Záujem o očkovanie detí je pomerne vysoký," informoval hovorca nemocnice Petr Sulek. Vakcíny deťom podávajú od minulého týždňa a stihli preočkovať 500 detí.



Pre deti je v Česku vyčlenených vyše 80 miest, najviac v Prahe a v Úsťanskom kraji. Vo vyhradený čas musí byť prítomný aj detský lekár, ktorý však nutne nemusí očkovanie aj vykonať.



Neplnoleté dieťa musí sprevádzať rodič, prípadne iný zákonný zástupca, ktorý na mieste potvrdí svoj súhlas s očkovaním. Stačiť by mal ústny súhlas, ale niekde vyžadujú podpis. V Tomayerovej nemocnici sa prítomný detský lekár pýta aj samotného dieťaťa, či s očkovaním súhlasí.



Európska agentúra pre lieky (EMA) v súčasnosti schvaľuje pre mladistvých aj vakcínu od spoločnosti Moderna, dodali Novinky.cz.