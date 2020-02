Meteorológovia v Česku vyhlásili extrémny stupeň nebezpečia

Praha 9. februára (TASR) - Na najvyšší - extrémny stupeň nebezpečia - zvýšil v nedeľu na pondelňajšie ráno a dopoludnie Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) stupeň výstrahy pred vetrom súvisiacim s búrkou Sabine, ktorá už zasiahla Nemecko. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Zvýšená výstraha bude platiť v pondelok od 6.00 h do 13.00 h. Extrémny stupeň nebezpečia platí pre Prahu, Stredočeský, Juhočeský, Plzenský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královohradecký a Pardubický kraj a kraj Vysočina.



Vietor môže lámať stromy a spôsobovať problémy v doprave, dodávkách elektriny, škody na majetku aj budovách, varoval ČHMÚ.



Meteorológovia aj hasiči ľuďom odporučili, aby obmedzili pohyb vonku a jazdu autom. Neodporúča sa ani zdržiavať sa alebo parkovať v okolí starších budov, veľkých stromov a vysokých stožiarov. Nie je vhodné ani chodiť za silného vetra do lesa a približovať sa k spadnutým drôtom elektrického vedenia.



V Čechách a na severe Moravy a Sliezska meteorológovia v noci očakávajú vietor s nárazmi nad 90 kilometrov za hodinu na horách na severe krajiny môže dosiahnuť až silu orkánu, ktorá predstavuje viac než 118 kilometrov za hodinu. Na juhu Moravy sa má vietor zosilniť v pondelok dopoludnia, keď bude cez Česko smerom na východ postupovať výrazný studený front.



Vietor znova zosilnie v utorok ráno a bude dosahovať rýchlosť okolo 70 kilometrov za hodinu. Výstraha pred silným vetrom tak bude platiť až do utorka 20.00 h.