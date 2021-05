Na potvrdenie neinfekčnosti stačia v ČR tri týždne od prvej vakcíny

Praha 21. mája (TASR) - Uplynutie troch týždňov od podania prvej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bude od 24. mája v Česku stačiť na to, aby sa potvrdilo, že očkovaná osoba je neinfekčná. Informoval o tom v piatok spravodajský server iROZHLAS.cz s odvolaním sa na výsledky rokovania českej vlády.



"Využili sme možnosť, že už prvá dávka do určitej miery chráni pred ochorením," povedal po piatkovom mimoriadnom rokovaní český minister zdravotníctva Petr Arenberger. Od 24. mája bude môcť Česká republika uplynutie troch týždňov od prvej dávky využívať ako ekvivalent antigénových testov, PCR testov a prekonania ochorenia. Zaočkovaní sa podľa Arenbergera po uplynutí troch týždňov od prvej dávky už nebudú musieť dávať testovať.



Vláda takisto schválila predĺženie doby, počas ktorej je človek chránený po prekonaní ochorenia COVID-19, a to z 90 na 180 dní. Očkovanie však tieto osoby môžu absolvovať už po uplynutí 90 dní od prekonania covidu.