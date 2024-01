Na Pražskom hrade končí šéfka prezidentskej kancelárie

Praha 25. januára (TASR) - Vedúca Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Jana Vohralíková končí vo funkcii a odchádza z Pražského hradu. V polovici februára ju nahradí manažér Milan Vašina, ktorý v minulosti šéfoval slovenskému T-mobilu. Vo štvrtok to uviedol Pražský hrad. Vohralíkovej dôvody na odchod označil za osobné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vedúca KPR sa na uvoľnení z funkcie dohodla s prezidentom Petrom Pavlom a túto prácu označila za najlepšiu skúsenosť. "Bola to obdobie neskutočne zaujímavé, obohacujúce a pestré, ale zároveň veľmi náročné. Pracovný tlak a spoločenské povinnosti spojené s funkciou sú vysilujúce, a preto sa v blízkej budúcnosti chcem venovať inej práci a projektom," priblížila Vohralíková. Na hrade skončí 15. februára.



"Odviedla skvelú prácu v nesmierne ťažkom období začiatku prezidentského mandátu a budovania kancelárie. Dokázala priviesť do vedúcich pozícií profesionálov, nastaviť organizáciu a fungovanie celého tímu," ocenil jej prácu Pavel s tým, že by s ňou chcel zostať v kontakte.



Vohralíkovú nahradí výkonný riaditeľ stredoeurópskej pobočky Aspen Institut Milan Vašina. Od roku 2007 bol generálnym riaditeľom slovenského T-mobilu a od roku 2011 šéfoval jeho českej pobočke. "Je to pre mňa ďalšia životná výzva, ktorej chcem venovať všetok čas a energiu. Chcem nadviazať na všetko dobré, čo kancelárka urobila," komentoval novú funkciu Vašina.



Z Pavlovho pôvodného tímu na Pražskom hrade už odišlo viacero kľúčových ľudí. Vlani na jeseň skončila hovorkyňa Markéta Řeháková, ktorá ho sprevádzala počas predvolebnej kampane. Okrem nej skončila niekdajšia riaditeľka kabinetu Linda Jozwiak Kopecká a šéf poradcov Tomáš Richter, ktorý počas predvolebnej kampane zaisťoval financovanie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)