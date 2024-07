Na Pražskom hrade kvôli opravám zrušia slávnostné striedanie stráží

Praha 3. júla (TASR) - Na Pražskom hrade nebude počas leta slávnostné striedanie stráží, na ktoré sa pravidelne chodia pozerať stovky turistov. Dôvodom je rekonštrukcia Brány gigantov, ktorá bude niekoľko týždňov uzavretá. Slávnostné striedanie nahradí vystúpenie Hudby Hradnej stráže. V stredu to oznámila česká Kancelária prezidenta republiky (KPR), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Brána gigantov ohraničujúca Pražský hrad smerom z Hradčanského námestia sa od budúceho pondelka na niekoľko týždňov uzavrie. Dôvodom je výmena bezpečnostných stĺpikov. Znovuotvorenie brány je naplánované na posledný augustový týždeň," uviedla KPR.



Bezpečnostné stĺpiky pri Bráne gigantov sú podľa nej na hranici životnosti a ich výmena je nevyhnutná. Brána, ktorou turisti z hradu vychádzajú na Hradčanské námestie bude zatvorená a nebude pri nej stáť ani čestná stráž. Ľudia sa však na námestie dostanú cez južnú bočnú bránu na Prvom nádvorí, ktorou sa do hradu vchádza.



"Počas sedemtýždňovej rekonštrukcie pre nevyhnutnú archeologickú obhliadku miesta sa na prvom nádvorí nebude konať slávnostné striedanie stráží. Nahradí ho vystúpenie príslušníkov Hudby Hradnej stráže na Treťom nádvorí, denne vždy od 12.00 do 12.15 hod," uviedla KPR.



Brána gigantov je hlavným a slávnostným vstupom na Pražský hrad. Je na nej monogram Márie Terézie a Jozefa II. a je charakteristická hlavnými piliermi so súsoším bojujúcich gigantov. Na ďalších pilieroch sú menšie dvojice s vázami a symbolom českého kráľovstva a habsburskej monarchie - levom a orlom. Pri tejto bráne český prezident vždy víta zahraničné návštevy a sám ňou na hrad vošiel na začiatku svojej inaugurácie.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)