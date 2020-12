Na silvestrovskú návštevu môže v Česku prísť ľubovoľný počet ľudí

Praha 31. decembra (TASR) – V Česku pribudlo rekordných 16 939 nových prípadov nákazy koronavírusom, informoval vo štvrtok ráno spravodajský server Novinky.cz. Index rizika epidémie COVID-19 zostáva na 80 bodoch. Už druhý deň sa tak drží na najvyššom piatom stupni pohotovosti, ktorý znamená kritický stav. Od stredy sa však zhoršili všetky ukazovatele, podľa ktorých sa rizikové skóre počíta.



Podľa ministerstva zdravotníctva bolo urobených 32 644 testov a pozitívnych bolo rekordných 52 percent testov. Počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom narástol o 75 na celkovo 11 580. Aktuálne má uvedené nákazlivé ochorenie 114 500 ľudí. Hospitalizovaných je 5893 pacientov.



Najhoršia epidemická situácia je v Moravskosliezskom a Královohradeckom kraji, kde je rizikové skóre na 89 bodoch. Reprodukčné číslo je 1,19.



Opatrenia v celom Česku zodpovedajú piatemu stupňu podľa rozhodnutia vlády od nedele 27. decembra, a to prinajmenšom do 10. januára. Zatvoriť sa musela väčšina obchodov a ľudia sa môžu vonku stretávať v menších počtoch.



Vláda svojimi opatreniami neobmedzila počet ľudí, ktorí sa môžu zísť v jednej domácnosti. Minister zdravotníctva Jan Blatný Novinkám.cz povedal, že sa spolieha na zodpovednosť občanov. Problémom sa však môže stať zákaz nočného vychádzania, ktorý platí od 21:00 do 05:00. Na silvestrovskú návštevu teda treba doraziť do 21:00.



„Primárne sa spoliehame na zodpovednosť ľudí. Vládne opatrenia upravujú iba pravidlá pre verejné priestory a zákaz vychádzania," povedal Blatný. Opatrenia neregulujú množstvo osôb vo vnútri domovov, spresnila hovorkyňa ministerstva Barbora Peterová.



Pri zákaze nočného vychádzania však platí aj jedna výnimka – cesta späť do miesta svojho bydliska. Domov zo silvestrovskej návštevy sa tak môžu ľudia vydať kedykoľvek počas dňa aj noci.



„Myslím, že je všetkým jasné, že situácia nie je dobrá. Znovu všetkých prosím, aby tento rok obmedzili tradičné oslavy konca roka. Viem, že je to nepríjemné, ale zvládneme to. Ide totiž o zdravie nás všetkých," povedal Blatný.



V Prahe od 1. decembra navyše platí nová vyhláška zakazujúca odpaľovanie petárd na stanovených miestach – okrem centra ide o okolie domovov pre seniorov, prírodné parky a okolie zoologickej záhrady v pražskej časti Troja, okolie vodných tokov, útulkov pre zvieratá a veterinárnych pohotovostí. Za správanie v rozpore s vládnymi opatreniami hrozí pokuta až 10 000 korún.