Na trať pri Hustopečiach sa vrátili vlaky

Někteří říkali, že je to nemožné, ale podařilo se.



V místě největší havárie benzenu na světě v Hustopečích nad Bečvou byl obnoven provoz na trati.



Zasažené území je stabilizované. Bylo sanováno 100 tun benzenu a dalších 150 tun zůstává bezpečně izolováno za larsenovou stěnou.… pic.twitter.com/OYfU8JFJ1K — Petr Hladík (@hladikpe) June 16, 2025

Praha 16. júna (TASR) - Po takmer štyroch mesiacoch od havárie vlaku prevážajúceho cisterny s toxickým benzénom sa na trať medzi Hranicami na Morave a Valašským Meziříčím vrátila vlaková doprava vrátane medzinárodnej. Bez nutnosti prestupovať na autobus tak už budú môcť jazdiť aj cestujúci z Prahy do slovenského Púchova a naopak. Sanácia ekologických škôd v zasiahnutom území však bude pokračovať zrejme až do novembra. V pondelok to uviedlo české ministerstvo životného prostredia a Správa železníc, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.napísal v pondelok na sociálnej sieti X riaditeľ Správy železníc Jiří Svoboda. Dodal, že kompletná obnova stanice by mala skončiť na jeseň a celkom bude stáť asi 113 miliónov korún (približne 4,6 milióna eur).Podľa českého ministra životného prostredia Petra Hladíka je zasiahnuté územie v súčasnosti stabilizované.napísal na sieti X. Podotkol, že novembrový termín dokončenia všetkých prác je možno príliš optimistický a v súčasnosti sa nedá povedať, či ho dodržia.Hoci bezpečnostné riziká pre miestnych a okolité životné prostredie boli obmedzené na minimum, rezort životného prostredia zdôraznil, že situácia je aj naďalej vážna a práce v lokalite stále prebiehajú za prísnych bezpečnostných opatrení. Do 26. júna v oblasti platí stav nebezpečenstva. Česká inšpekcia životného prostredia ho navrhla predĺžiť o ďalší mesiac.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)