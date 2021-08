Každý očkovaný v ČR bude mať po 8 mesiacoch nárok na tretiu dávku

Praha 30. augusta (TASR) - Na tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu bude mať nárok každý občan ČR, ktorému od podania druhej dávky uplynulo minimálne osem mesiacov. V pondelok to počas tlačovej konferencie po rokovaní vlády oznámil český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Informovala o tom televízia ČT24.



"Preočkovanie je nastavené pre všetkých primárne na základe časového hľadiska. Možnosť nechať sa preočkovať treťou dávkou bude platiť pre každého (občana) najskôr po ôsmich mesiacoch od ukončenej vakcinácie," povedal Vojtěch.



Očkovanie treťou dávkou sa v Česku začne 20. septembra. Oznámil to ešte v nedeľu český premiér Andrej Babiš. Zdravotníci budú aplikovať tretiu dávku vakcínami typu mMRNA. Pôjde o očkovacie látky od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.



Dávku vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna) dostanú aj tí, ktorí boli predtým dvakrát očkovaní látkou Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca či jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson.



Očkovanie treťou dávkou už zaviedli napríklad v Spojených štátoch, Nemecku, Rakúsku či v Izraeli. Podľa ministra Vojtěcha aj niektoré české štúdie ukazujú, že počet protilátok v tele môže po niekoľkých mesiacoch od podania dvoch dávok výrazne klesnúť. Týka sa to najmä seniorov.