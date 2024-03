Na Václavskom námestí horelo, dym bolo vidieť z celej Prahy

Praha 28. marca (TASR) - Na Václavskom námestí v centre Prahy vo štvrtok napoludnie horela lepenka na streche jednej z budov ležiacej pri centrále Českej pošty. Z vnútrobloku tam stúpal hustý čierny dym, ktorý bolo vidieť z celej Prahy. Požiar sa podarilo lokalizovať a podľa hasičov sa už ďalej nešíri. Do nemocnice previezli jedného muža, ktorý sa nadýchal splodín.



TASR o tom informuje na základe správy portálu Novinky.cz.



"Požiar sa ďalej nešíri. Ide o železobetónovú strechu, kde prebiehali stavebné práce. Z objektu sa evakuovali všetky osoby. Ohnisko požiaru je lokalizované. Dohasujeme ďalšie ohniská požiaru, ktorý sa nerozšíril mimo zasiahnutú časť strechy," informovali hasiči na platforme X. Na mieste zasahovalo 16 hasičských jednotiek.



Podľa hovorcu hasičov Vojtěcha Sosnu horela lepenka a izolácia na streche domu, pričom na uhasenie požiaru bola použitá aj tzv. výšková technika. Požiar zachvátil plochu 10 x 15 metrov. Hustý čierny dym bolo vidieť z celej Prahy.



Sosna povedal, že hasiči boli k požiaru na rohu Jindřišskej ulice privolaní o 12.02. Vyslané tam boli podľa jeho slov jednotky z dovedna šiestich staníc. "Požiar strechy bol uhasený, prebieha vyhľadávanie skrytých ohnísk a rozoberanie strechy," dodal.



"Horí rekonštruovaný hotel, zo strany policajtov prebehla evakuácia robotníkov. Z dôvodu hladkého prejazdu jednotiek sme uzavreli okolité ulice," povedala predtým Novinkám zase hovorkyňa polície Eva Kropáčová. Do akcie bol povolaný aj vrtuľník leteckej služby s termovíziou. Viaceré české médiá informovali, že išlo o hotel Evropa. Z dôvodu požiaru je na mieste pozastavená prevádzka električiek, prebieha odklon.



Záchranári informovali, že na mieste ošetrili jedného muža, približne 30-ročného, a to pre "problémy spojené s vdýchnutím splodín horenia". Po vyšetrení a zaistení životných funkcií ho previezli do nemocnice.