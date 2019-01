Na Václavskom námestí sa zapálil muž, zrejme nemal politický motív

Podľa prvotných informácií sa muž narodený v roku 1964 polial neznámou látkou a zapálil.

Praha 18. januára (TASR) - Na Václavskom námestí v Prahe sa krátko po 15.00 h zapálil muž. Podľa prvotných informácií ide o muža narodeného v roku 1964. Najprv sa polial horľavinou a následne sa zapálil. Okoloidúci ho uhasili. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Podľa hovorkyne pražskej polície Andrey Zoulovej ide o muža českej národnosti. Z prvých informácií podľa nej vyplýva, že muž "nemal politický motív a nešlo ani o spoločenský protest".



Muž, ktorý sa podpálil pod sochou sv. Václava, má popáleniny na 30 percentách tela. Záchranári ho previezli do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady a uviedli ho do umelého spánku so zaistenými dýchacími cestami.



"Tesne predtým (zapálením) tu mal rozložený stojan s dvoma ceduľkami. Jeden bol akože v arabskom písme, čo mi hneď robilo nepríjemne, a niečo si furt mumlal. Ale mal tam zavesené dva kresťanské krížiky. Potom sa polial a zapálil, z reštaurácie ho videli a bežali ho hasiť hasiacim prístrojom a nejaká pani sa ho pokúšala uhasiť taškou," opísal Novinkám situáciu jeden z okoloidúcich.



Okolnosti udalosti preveruje polícia. Informácie o totožnosti muža však zatiaľ nezverejnila. Z dôvodov vyšetrovania odklonila dopravu na Václavskom námestí na ulicu Krakovská.



Na Václavské námestie dorazila medzičasom chemická jednotka hasičov, ktorá bude zisťovať, akú horľavinu muž použil.



Naposledy sa na Václavskom námestí v marci 2003 upálil vtedy 19-ročný Zdeněk Adamec z Humpolca, ktorý sa odvolával na činy Jana Palacha a Jana Zajíca. Mladík vtedy zanechal list nazvaný Pochodeň 2003, v ktorom uviedol, že ide o protest proti "takzvanému demokratickému systému".