Český minister: Na väčšine povodí riek je podnormálny stav

Praha 27. júla (TASR) - Na väčšine povodí riek v Česku je výrazne podnormálny stav. Napriek tomu však nehrozí nedostatok vody pre domácnosti ani priemysel. Vo štvrtok to vyhlásil český minister pôdohospodárstva Marek Výborný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Hydrologická situácia podľa ministra nie je ideálna. "Aktuálne sa prietoky pohybujú medzi 15-45 percentami štandardu v tomto ročnom období. Máme miesta, kde sme ešte nižšie, čo je, samozrejme, dlhodobo problém," povedal Výborný.



Aj napriek nedávnemu ochladeniu a dažďu je v ČR podľa jeho slov sucho. Okrem nízkych prietokov sú pod normálom aj podzemné zdroje vody. Zdôraznil však, že nedostatok vody nehrozí. "Dobrou správou je, že vody na zásobovanie obyvateľov aj na chod priemyslu je zatiaľ dostatok, a to aj vďaka vodárenským nádržiam, ktoré akumulujú dostatok vody," vysvetlil.



Nádrže tiež pomáhajú zlepšovať prietoky v riekach. Za prvý polrok z nich vypustili približne 154 miliónov kubických metrov vody. "Vďaka tomu môžeme v suchších obdobiach výrazne zlepšiť prietok v riekach, ktorý je dôležitý nielen pre živočíchov, ale aj na fungovanie čističiek odpadových vôd," spresnil minister. Dodal, že ČR má v nádržiach zásobu vody aj na niekoľkomesačné sucho.



Ministerstvo pripravuje stavbu viacerých vodárenských nádrží na miestach s nedostatočným zdrojom povrchových vôd. Investuje aj do protipovodňových stavieb, ktoré podľa ministra chránia zdravie aj majetky ľudí pred následkami klimatických zmien.



Šéf rezortu pôdohospodárstva komentoval aj náhly úhyn rýb na rieke Odra. V stredu o ňom informovala najskôr poľská strana a potom aj český minister životného prostredia. Podľa Výborného sa zatiaľ nepotvrdila havária a únik nejakých nebezpečných látok. Prikláňa sa skôr k odhadom inšpekcie životného prostredia o nedostatku kyslíka vo vode. Výsledky odberov budú známe v najbližších dňoch.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)