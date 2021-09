Na Vítkove si uctili vojakov padlých v Afganistane, Zeman neprišiel

Praha 3. septembra (TASR) – Českých vojakov, ktorí padli počas takmer dvadsaťročnej misie v Afganistane, si v piatok uctili na pražskom Vítkove poprední predstavitelia štátu a armády. Medzi prítomnými však chýbal prezident Miloš Zeman.



„O úcte k padlým vojakom a k ich hrdinstvu nemožno u pána prezidenta ani sekundu pochybovať. S ukončením misie v Afganistane však pán prezident nesúhlasil a nesúhlasí," uviedol pre spravodajský portál iDNES.cz Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.



V operácii sa vystriedalo 11.500 českých vojakov, 14 z nich padlo a štyria zomreli po prevoze do vlasti na následky zranení. „Bola to najdlhšia misia, najviac vojakov sa vystriedalo, najviac kolegov tam padlo a taktiež tá misia stála najviac peňazí. Misia vyšla na 20 miliárd (korún)," povedal na ceremónii minister obrany Lubomír Metnar.



Podľa neho sa českí vojaci do Afganistanu v blízkej dobe určite nevrátia. „Bude to záležať od Talibanu, ako bude dodržiavať ľudské práva a svoje sľuby," dodal.



Český premiér Andrej Babiš nevidí v návrate do Afganistanu zmysel. Zároveň však zdôraznil potrebu zvýšenia počtu vojakov v súčasnom „nebezpečnom svete".



Ako pripomína iDNES.cz, ČR stiahla vojakov z Afganistanu spolu s ďalšími spojencami koncom júna. Väčšina českých politikov vrátane prezidenta však tento krok kritizovala. Podľa Zemana sa bude musieť NATO do Afganistanu vrátiť.