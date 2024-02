ČR naďalej nebude vydávať víza a povolenia na pobyt Rusom a Bielorusom

Praha 21. februára (TASR) - Česko z dôvodu pokračujúcej agresie Ruska na Ukrajine nebude ani naďalej vydávať víza a povolenia na pobyt v ČR Rusom a Bielorusom. Nové vládne nariadenie nemá časové obmedzenie. V stredu to po rokovaní vládneho kabinetu uviedol český premiér Petr Fiala, ktorý zároveň zdôraznil, že ČR však musí vytvárať podmienky pre ruskú a bieloruskú opozíciu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česká vláda sa krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 rozhodla pozastaviť vydávanie víz Rusom a neskôr aj Bielorusom s výnimkou humanitárnych prípadov. Vlani v marci toto nariadenie rozšírila a odvtedy sa vzťahuje aj na tých Rusov a Bielorusov, ktorí majú aj iné štátne občianstvo.



Nariadenie, ktoré už raz predĺžili, by platilo do konca marca tohto roka. Rezort diplomacie navrhol, aby jeho súčasné predĺženie nemalo časové obmedzenie. Fiala však zdôraznil, že je nutné myslieť napríklad na tých Rusov, ktorí sa stavajú proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, na predstaviteľov opozície či na študentov, aby mohli v ČR pôsobiť. Dodal, že zákaz už teraz obsahuje mnohé výnimky, ale na nariadení bude jeho kabinet naďalej pracovať.



