Najväčší štrajk v školstve za 30 rokov, hovoria o proteste odbory

Praha 27. novembra (TASR) - Do pondelkového celodenného štrajku škôl v Česku sa podľa podpredsedníčky školských odborov Markéty Seidlovej zapojilo viac než 7200 materských, základných a stredných škôl, čo je približne 74 percent z nich. Podľa odborov ide o najväčší štrajk v českom školstve za posledných 30 rokov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Škôl, ktoré aktívne podporili tento štrajk buď tým, že sú úplne zatvorené, alebo majú polovičnú prevádzku alebo iné vyučovanie než je obvyklé, je celkovo 7213," spresnila Seidlová a dodala, že okrem toho im z ďalších škôl prišlo množstvo petícií, ktorými štrajk podporujú. "Je to najväčší štrajk za obdobie 30 rokov, čo máme novú republiku," vyhlásila.



Školy podľa predsedu školských odborov Františka Dobšíka protestujú preto, lebo vláda podľa nich neplní svoje programové vyhlásenie, v ktorom školstvo označila za prioritu. "Ľudia, ktorí v školstve pracujú – od upratovačiek, školníkov, kuchárok, učiteľov, psychológov, pedagógov a riaditeľov škôl – to vnímajú inak a dali to najavo tým, že prácu úplne alebo čiastočne prerušili alebo nám vyjadrili podporu," povedal Dobšík.



Podporu majú podľa jeho slov aj od vysokých škôl, verejnosti, rodičov či od študentov. "Ide nám o to, aby vzdelávanie bolo naozaj prioritou," uviedol Dobšík s tým, že chcú, aby vzdelávací systém prinášal očakávanú kvalitu.



Predseda vysokoškolského odborového zväzu Petr Baierl potvrdil, že vysoké školy stoja za požiadavkami školských odborov a podporia ich výstražným hodinovým štrajkom na 13 fakultách. "Musíme si uvedomiť, že vzdelanie je to najdôležitejšie, čo máme. Je to investícia do budúcnosti a je nutné s tým takto pracovať. Školstvo je od materských škôl po vysoké – všetci stojíme za sebou a sme jednotní," dodal.



Český premiér Petr Fiala vo svojom pondelkovom vyhlásení uviedol, že protesty škôl považuje za neodôvodnené. Vláda podľa neho robí kroky, ktoré vedú k zlepšeniu kvality školstva. "Do školstva neustále pridávame finančné prostriedky aj v týchto rozpočtovo mimoriadne zložitých dobách. Robíme to preto, lebo školstvo je pre našu vládu priorita," vyhlásil premiér. Mnoho vecí, ktoré zaznievajú vo verejnom priestore a ktoré majú vplyv aj na náladu riaditeľov a učiteľov na základných a stredných školách, sa podľa neho nezakladá na pravde.



Minister školstva Mikuláš Bek sa v nedeľu ospravedlnil rodičom, ktorým pondelkový štrajk spôsobí komplikácie. V otvorenom liste ich uistil, že vláda nechystá žiadne "drastické škrty", ktoré by ohrozili kvalitu vyučovania ich detí. Dodal, že je pripravený rokovať o tom, ako zmeniť systém financovania školstva.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)