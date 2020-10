Najvzácnejšiu československú mincu vydražili za 850 000 eur

Praha 3. októbra (TASR) – Za 850 000 eur v piatok vydražili v Prahe unikátny zlatý svätováclavský päťdukát z roku 1937. Dosiaľ najdrahšie vydraženou mincou bol v Česku zlatý svätováclavský desaťdukát z rovnakého roku, ktorý sa v roku 2017 predal za 550 000 eur.



O mimoriadnu mincu, z ktorej boli vyrazené iba štyri kusy a nebola nikdy predtým dražená, prejavili zberatelia veľký záujem. Vyvolávacia cena bola stanovená na 300 000 eur, informovala spravodajská webstránka Novinky.cz.



Pavel Kroužek, konateľ a spolumajiteľ spoločnosti Antium Aurum, ktorá aukciu usporiadala, pred dražbou odhadoval, že cena sa vyšplhá na 550.000 eur alebo vyššie, podobne ako v prípade aukcie desaťdukátu v roku 2017. Spoločnosť vzácnu mincu získala zo súkromnej zahraničnej zbierky, ktorej majiteľ si prial zostať v anonymite.



„V roku 1937 bol zrejme iba súkromný dopyt po týchto minciach, preto ich bolo vyrazených tak málo. Pravdepodobne tam odcestovala pred druhou svetovou vojnou, presne to však neviem, majitelia mi to neprezradili," uviedol Kroužek. O unikátnosti mince svedčí tiež fakt, že chýba v štátnej zbierke Českej národnej banky.



„Je to špecifická československá záležitosť, takže ju určite kúpi niekto z miestnych mecenášov alebo zberateľov a umiestni ju do súkromnej zbierky. V každej dobrej zbierke Československa je toto jediná minca, ktorá chýba," vyhlásil pred dražbou Kroužek.