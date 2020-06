Námestník primátora Prahy mal negatívny test na koronavírus

Praha 30. júna (TASR) - Námestník pražského primátora pre bezpečnosť Petr Hlubuček mal negatívny test na prítomnosť ochorenia COVID-19 a momentálne čaká na výsledok ďalšieho testu. Ako informoval v utorok Deník N, politik to uviedol na Twitteri po tom, čo musel byť pre nákazu spoločne s ďalšími členmi vedenia mesta dva týždne v karanténe.



"Mám za sebou prvý negatívny test. Teraz čakám na druhý, aby hygiena potvrdila, že som zdravý, mohol som opustiť karanténu a ísť normálne do práce. Vďaka všetkým!" napísal Hlubuček.



Hlubuček pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 oznámil médiám v utorok 16. júna a neskôr o tom informoval aj na sociálnych sieťach.



Primátor Zdeněk Hřib následne uviedol, že celá 11-členná rada a niekoľko ďalších ľudí, ktorí sa zúčastnili na jej pondelkovom rokovaní, idú do 14-dňovej karantény.



Okrem členov rady sedeli na rokovaní aj asistenti členov rady, zástupcovia opozície, predsedovia výborov, riaditelia odborov a zamestnanci úradu.