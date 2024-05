V Česku chcú zvýšiť koncesionárske poplatky, posilnili by nezávislosť

Praha 15. mája (TASR) - České ministerstvo kultúry v stredu predstavilo návrh takzvanej veľkej mediálnej novely. Počíta v nej so zvyšovaním koncesionárskych poplatkov pre verejnoprávne médiá a tiež s ich valorizáciou. Platiť by ich po novom mali aj tí, ktorí vlastnia smartfón či tablet schopný prijímať vysielanie. Podľa českého ministra kultúry Martina Baxu je v čase narastajúcich útokov na médiá verejnej služby nutné posilniť ich nezávislosť, informuje spravodajkyňa TASR.



Ak návrh novely prejde legislatívnym procesom, televízny poplatok sa od budúceho roka zvýši o 15 korún na 150 korún (6,05 eur) a rozhlasový o 10 korún na 55 korún (2,20 eur). Pôvodne ministerstvo plánovalo zvýšiť televízny poplatok o 25 korún, proti však boli prevádzkovatelia komerčných staníc. Aktuálny návrh je výsledkom kompromisu. Baxa pripomenul, že naposledy sa televízny poplatok zvýšil v roku 2008 a rozhlasový v roku 2005.



Vďaka navýšeniu by Česká televízia (ČT) mala od budúceho roka získať do rozpočtu 865 miliónov korún (takmer 35 miliónov eur) a Český rozhlas (ČRo) 331 miliónov korún (približne 13,4 milióna eur). Podľa generálneho riaditeľa ČT Jana Součka by bez tejto zmeny bol prepad v rozpočte ČT na budúci rok radikálny.



Novinkou je tiež valorizácia poplatkov. Ak inflácia za celé kalendárne roky kumulovane prevýši šesť percent, dôjde podľa ministra k šesťpercentnému navýšeniu poplatkov. "Ide o revolučný princíp vo financovaní médií verejnej služby, ktorý pre médiá znamená pomerne veľkú stabilitu," vysvetlil.



Po novom by poplatky mali platiť nielen majitelia rozhlasových a televíznych prijímačov, ale všetci, ktorí majú akékoľvek zariadenie schopné prijímať online vysielanie, teda tablet či smartfón. Zákon preto počíta s tým, že ČT aj ČRo by mali mať právo požadovať údaje o zákazníkoch od poskytovateľov pripojenia na internet. Baxa v tejto veci ešte očakáva veľkú debatu v parlamente.



Minister zdôraznil, že na pôde parlamentu narastajú najmä zo strany opozície útoky na médiá verejnej služby a ich rola je zásadne spochybňovaná. Podľa neho sú médiá verejnej služby piliermi slobodnej a demokratickej spoločnosti, preto je nutné ich odolnosť a nezávislosť obhajovať. "Podotknem, že dnes sa o veľkej mediálnej novele rokuje aj v slovenskom parlamente, ktorá sa pohybuje významne odlišným smerom ako to, čo tu dnes predstavujeme my," dodal Baxa.







(1 EUR = 24,75 CZK)











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)