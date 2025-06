ČR navštívil holandský kráľ, s Pavlom sa zhodli v pohľade na Ukrajinu

Praha 4. júna (TASR) - Česko a Holandsko sa zhodujú na tom, že Ukrajina patrí medzi základné piliere európskej bezpečnosti a výsledok vojny ovplyvní kontinent na ďalšie desaťročia. Po stretnutí českého prezidentského páru s holandským kráľom Viliamom-Alexandrom a jeho manželkou kráľovnou Maximou v Prahe to v stredu vyhlásil český prezident Petr Pavel. ČR naposledy privítala holandskú kráľovnú v roku 1994, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Obe krajiny jednoznačne zastávame názor, že Ukrajina predstavuje jeden zo základných pilierov európskej bezpečnosti a výsledok agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine na dlhé desaťročia ovplyvní bezpečnosť Európy. A ak ju vnímame ako náš spoločný problém, tak sa tiež, samozrejme, spoločne podieľame na jeho riešení,“ povedal Pavel. ČR má podľa neho s Holandskom rovnaký pohľad aj na súčasnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku.



Holandsko podľa kráľa Viliama-Alexandra vníma ČR ako nenahraditeľného partnera v úsilí o vybudovanie bezpečnej a silnej Európy. „V časoch napätia a neistoty sa ľudia obracajú na svojich priateľov - a tak sme tu,“ vyhlásil holandský panovník.



„Každý, kto pozná vašu turbulentnú históriu, chápe, prečo sa vaša krajina tak usiluje o silné NATO, efektívnu EÚ a slobodnú a bezpečnú Ukrajinu. Roky 1938, 1948, 1968 či 1989 sú vryté nielen vo vašej, ale aj v našej pamäti. Všetci si z toho, čo sa tu odohralo, môžeme vziať ponaučenie,“ podotkol kráľ.



Krajiny chcú podľa jeho slov prehĺbiť obrannú spoluprácu a posilňovať hospodárske väzby. „Účinná obrana a silná ekonomika sú pre odolnosť zásadné, rovnako ako dodržiavanie hodnôt demokracie a právneho štátu,“ dodal Viliam-Alexander.



Kráľovský pár sa počas návštevy stretne so všetkými najvyššími ústavnými činiteľmi. Dvojdňová návšteva sa koná deň po tom, ako sa v Holandsku rozpadla vláda. Z tohto dôvodu sa kráľ ešte v stredu večer vráti do vlasti a na štvrtkovom programe v ČR sa zúčastní len jeho manželka.



Stredajší program zahŕňa napríklad spomienku na Miladu Horákovú či návštevu neziskovej organizácie Človek v tiesni. Potom by si kráľovský a prezidentský pár mali na vojenskom letisku Kbely prezrieť techniku a materiál, ktorý Holandsko a Česko poskytli na podporu Ukrajiny. Večer udelí Pavel holandskému panovníkovi štátne vyznamenanie.



Vo štvrtok sa jeho manželka kráľovná Maxima zúčastní na posvätení zvonu, ktorý pre pražský kostol Najsvätejšieho Salvátora vyrobili v Holandsku z kusov ruskej munície použitej na Ukrajine. Jedným z bodov programu je tiež návšteva v sídle Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL), kde by Maxima mala diskutovať s exilovými novinármi.







