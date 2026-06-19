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ČR nebude pokračovať v ratifikácii Istanbulského dohovoru
Fialova vláda v júni 2023 schválila uznesenie, v ktorom odporučila poslancom, aby dokument prijali.
Autor TASR
Praha 19. júna (TASR) - Česko počas súčasného volebného obdobia nebude pokračovať v dokončení ratifikačného procesu Istanbulského dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Ako upozornil server iRozhlas.cz, vláda Andreja Babiša na pondelkovom zasadnutí zrušila súhlas predchádzajúceho kabinetu s ratifikáciou. Na následnej tlačovej konferencii o tom členovia vlády neinformovali, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
V uznesení, ktoré nie je verejne dostupné, je tento krok podľa serveru iRozhlas.cz zdôvodnený tým, že o návrhu na súhlas s ratifikáciou Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v predchádzajúcom volebnom období nerokovala a Senát k nemu neprijal uznesenie.
Fialova vláda v júni 2023 schválila uznesenie, v ktorom odporučila poslancom, aby dokument prijali. Tí však o ňom ani nestihli rokovať, pretože ešte predtým sa dokumentom zaoberal Senát. Ten v januári 2024 aj napriek lobovaniu prezidenta Petra Pavla nevyslovil súhlas s jeho ratifikáciou. A keďže na prijatie medzinárodnej zmluvy je v Česku potrebný súhlas oboch komôr parlamentu, ďalší postup v ratifikácii bol zablokovaný. V súčasnom volebnom období sa to mohlo zmeniť, ale po aktuálnom kroku vlády sa tak počas nasledujúcich rokov zrejme nestane.
Bývalá vládna splnomocnenkyňa pre ľudské práva Klára Šimáčková Laurenčíková tento krok považuje za signál, že ochrana kohokoľvek pred násilím nie je pre terajšiu vládu prioritou. „Je to alarmujúce vo chvíli, keď dochádza k nárastu násilia partnerského, páchaného v rodinách, na senioroch a násilia motivovaného predsudkami,“ citoval ju server.
Istanbulský dohovor je medzinárodná dohoda Rady Európy, ktorá bola podpísaná 11. mája 2011 v Istanbule. Dokument vyžaduje, aby vlády signatárskych štátov prijali právne predpisy stíhajúce domáce násilie a podobné týranie, ako aj znásilnenie v manželstve a mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Česko zmluvu podpísalo v roku 2016, ale neratifikovalo ju. V Európskej únii ako celku začal dohovor platiť 1. októbra 2023, hoci sa k nemu dodnes ešte niektoré štáty právne nezaviazali.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
V uznesení, ktoré nie je verejne dostupné, je tento krok podľa serveru iRozhlas.cz zdôvodnený tým, že o návrhu na súhlas s ratifikáciou Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v predchádzajúcom volebnom období nerokovala a Senát k nemu neprijal uznesenie.
Fialova vláda v júni 2023 schválila uznesenie, v ktorom odporučila poslancom, aby dokument prijali. Tí však o ňom ani nestihli rokovať, pretože ešte predtým sa dokumentom zaoberal Senát. Ten v januári 2024 aj napriek lobovaniu prezidenta Petra Pavla nevyslovil súhlas s jeho ratifikáciou. A keďže na prijatie medzinárodnej zmluvy je v Česku potrebný súhlas oboch komôr parlamentu, ďalší postup v ratifikácii bol zablokovaný. V súčasnom volebnom období sa to mohlo zmeniť, ale po aktuálnom kroku vlády sa tak počas nasledujúcich rokov zrejme nestane.
Bývalá vládna splnomocnenkyňa pre ľudské práva Klára Šimáčková Laurenčíková tento krok považuje za signál, že ochrana kohokoľvek pred násilím nie je pre terajšiu vládu prioritou. „Je to alarmujúce vo chvíli, keď dochádza k nárastu násilia partnerského, páchaného v rodinách, na senioroch a násilia motivovaného predsudkami,“ citoval ju server.
Istanbulský dohovor je medzinárodná dohoda Rady Európy, ktorá bola podpísaná 11. mája 2011 v Istanbule. Dokument vyžaduje, aby vlády signatárskych štátov prijali právne predpisy stíhajúce domáce násilie a podobné týranie, ako aj znásilnenie v manželstve a mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Česko zmluvu podpísalo v roku 2016, ale neratifikovalo ju. V Európskej únii ako celku začal dohovor platiť 1. októbra 2023, hoci sa k nemu dodnes ešte niektoré štáty právne nezaviazali.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)