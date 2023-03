ČR nebude udeľovať víza Rusom a Bielorusom s ďalším občianstvom

Praha 22. marca (TASR) - Česko nebude udeľovať víza Rusom a Bielorusom, ktorí majú aj iné štátne občianstvo. Rozšíri sa tým nariadenie, ktoré vláda vydala po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V stredu to schválil český kabinet, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česko prestalo ruským a neskôr aj bieloruským občanom vydávať víza krátko po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu vo februári minulého roka. Vzhľadom na pretrvávajúci ozbrojený konflikt sa česká vláda rozhodla platnosť nariadenia, ktorá by inak skončila 31. marca, predĺžiť o rok.



Rezort vnútra zároveň navrhol, aby sa to vzťahovalo aj na Rusov a Bielorusov, ktorí sú súčasne občanmi iného štátu.



Vláda súčasne schválila rozšírenie výnimiek z neprijateľnosti žiadosti o udelenie dlhodobého víza pre Ukrajincov v ČR. Odteraz budú môcť o oprávnenie na zastupiteľských úradoch ČR na Ukrajine požiadať aj za účelom zlúčenia rodiny či vedeckého výskumu. Okruh výnimiek sa rozšíri napríklad aj o žiadosti českých krajanov či o udelenie modrej karty, ktorú udeľuje ministerstvo vnútra na dlhodobý pobyt odborníkom s vysokou kvalifikáciou.



Kabinet tiež predĺžil vyplácanie príspevku ľuďom, ktorí zadarmo alebo iba za energie v Česku ubytovávajú utečencov, a to o ďalšie tri mesiace. O rok predĺžil pravidlá na núdzové ubytovávanie utečencov. Dovtedy má zatiaľ trvať dočasná ochrana, ktorú im poskytuje ČR aj ďalšie krajiny EÚ.