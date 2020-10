Česko má nový nedeľný denný rekord

Praha 26. októbra (TASR) – V Českej republike potvrdili za nedeľu 7301 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to najvyšší prírastok za druhý víkendový deň od začiatku pandémie. Vyplýva to z najnovších údajov českého ministerstva zdravotníctva.



V rovnaký deň pred týždňom pribudlo 5059 infikovaných, pred dvoma týždňami ich bolo 3104 a 4. októbra 1840.



Celkový počet súvisiacich úmrtí sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 2201, z toho 71 ich podľa údajov platných k pondelku o 1:01 pribudlo za sobotu.



Česko momentálne eviduje 258 097 potvrdených a 158 515 aktívnych prípadov nákazy. Z ochorenia COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 97 381 osôb. Hospitalizovaných bolo do nedeľňajšej 18:00 5345 pacientov.



Český premiér Andrej Babiš vo videu zverejnenom v nedeľu na platforme YouTube podľa portálu Novinky.cz znovu vyzval občanov, aby dodržiavali platné obmedzenia, inak ich vláda bude musieť znova sprísniť. Ministerstvo zdravotníctva tiež bude musieť zapracovať na urýchlení trasovania a testovania, pretože štát nestíha dohľadávať kontakty nakazených.



„Ja tu nič nebudem sľubovať, pretože ja neviem, čo bude s tým vírusom, neviem," uviedol Babiš. Pripomenul, že čísla výrazne rastú v celej Európe. „Naše čísla sú katastrofálne a tie opatrenia, ktoré sme prijali na vláde, zatiaľ nefungujú. A musel by sa asi stať zázrak, aby zafungovali."



V porovnaní s aprílom sa ľudia podľa neho príliš pohybujú. Ako príklad ukázal fotografiu zo sobotňajších zaplnených trhov na nábreží Vltavy. „Opakovane som vás žiadal, ale tentoraz preboha ma už zoberte konečne vážne," apeloval premiér na záver svojho príhovoru.



Najprísnejšie opatrenia majú podľa Babiša veľmi veľa výnimiek. Od 22. októbra platí v ČR obmedzený pohyb osôb, ľudia ale môžu chodiť von do prírody, do zamestnania, chodiť nakupovať či ísť k lekárovi. Ich pohyb nie je obmedzený vzdialenosťou. Niektoré obchody sú zatvorené, veľká časť je ale stále v prevádzke.