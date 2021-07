Praha 23. júla (TASR) - Negatívny postoj k očkovaniu vyjadrila necelá tretina Čechov, presne 23 percent. Záujem o očkovanie pritom prejavilo až 70 percent obyvateľov Česka, zvyšných sedem percent stále váha. Vyplýva to z prieskumu tamojšieho Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý zverejnili v piatok.



Ochotu nechať sa zaočkovať vyjadrilo 35 percent ľudí, ktorí sa na prieskume zúčastnili. Ďalších 35 percent opýtaných už bolo zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny.



Až 45 percent respondentov, ktorí vyjadrili pozitívny postoj k očkovaniu, uviedlo ako hlavný dôvod svojho rozhodnutia to, že chcú ostať zdraví, alebo majú obavu z ťažkého priebehu očkovania. Druhým najčastejším dôvodom pre očkovanie bola možnosť cestovania.



Proti očkovaniu sa v prieskume vyjadrilo 23 percent respondentov. Tí ako dôvod, pre ktorý očkovanie odmietajú, najčastejšie uviedli nedôveru k očkovaniu (28 percent) alebo to, že vakcína nebola dostatočne otestovaná a bola vyvinutá príliš rýchlo (15 percent). Približne 14 percent opýtaných sa obávalo vedľajších účinkov očkovania alebo dlhodobých následkov.



Ochota Čechov nechať sa zaočkovať rastie. V prieskumu CVVM vo februári tohto roku totiž prejavilo záujem o očkovanie len 60 percent obyvateľov Česka, 33 percent očkovanie odmietalo a sedem percent váhalo.



Nadpolovičná väčšina českej populácie (54 percent) tiež verí, že nezaočkovaní ľudia by nemali mať možnosť vycestovať mimo Česka, pokiaľ sa nenechajú otestovať. Až 49 percent opýtaných bolo proti tomu, aby mali prístup ku službám, akou je napríklad kaderníctvo, iba zaočkovaní ľudia, za bolo 45 percent respondentov.



Podľa českého ministerstva zdravotníctva sa v ČR doteraz nechalo zaočkovať aspoň prvou dávkou vakcína takmer 5,4 milióna obyvateľov krajiny, plne očkovaných je takmer 4,4 milióna Čechov.