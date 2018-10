HAVÁRIA AUTOBUSU: Vodič nad ním stratil kontrolu, hlásia zranených

V havarovanom vozidle nachádzalo 60 ľudí.

Praha 18. októbra (TASR) - Celkove 29 ľudí utrpelo zranenia pri nehode autobusu, ktorá sa stala vo štvrtok popoludní v českom Pardubickom kraji.



Linkový autobus smerujúci z Horního Jelení do Pardubíc sa prevrátil na bok do poľa pri obci Časy po tom, ako nad ním vodič údajne stratil kontrolu v dôsledku prasknutia pneumatiky, informoval spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na oficiálne zdroje.



Podľa údajov záchrannej služby sa v havarovanom vozidle nachádzalo 60 ľudí. Jedna osoba utrpela ťažké, ďalších deväť stredne ťažké a 19 ľahké zranenia. Na prevoz do nemocníc bol využitý aj vrtuľník.



Prvé správy hovorili o nehode autobusu s deťmi, hovorca záchrannej služby však uviedol, že išlo o bežný spoj, ktorým cestovali ľudia rôzneho veku.



Najvážnejšie zranené bolo 17-ročné dievča, prepravené vrtuľníkom do nemocnice v Hradci Králové. V nemocnici skončil aj "poudieraný" vodič, ktorý pri nehode "stratil mobilný telefón", informoval iDNES.cz.