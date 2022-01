Nelegálna migrácia je v Českej republike na vzostupe

Praha 14. januára (TASR) - Cudzinecká polícia vlani odhalila v ČR pri nelegálnej migrácii 11.170 cudzincov, čo je o 4077 viac ako v roku 2020. Ide o najvyššie číslo od roku 2008. Uviedli to piatok riaditeľ českej cudzineckej polície Milan Majer a námestník policajného prezidenta Martin Vondrášek, píše spravodajský portál iDNES.cz.



Podľa Vondráška je nutné tento nárast dávať do kontextu s celoeurópskym vývojom, keďže podľa neho v EÚ došlo k významnému nárastu migrácie. Počet nelegálnych migrantov v ČR tiež ovplyvnila koronavírusová pandémia, keďže zverejnené údaje zahŕňajú aj cudzincov, ktorí vstúpili do Českej republiky legálne, ale nesplnili protiepidemické nariadenia.



"V mnohých prípadoch išlo o cudzincov, ktorí prišli na územie ČR oprávnene, ale nesplnili podmienky ministerstva zdravotníctva, a preto sme sa nimi museli zaoberať," povedal Majer.



"Hoci sú tie čísla vysoké, v súvislosti s nelegálnou migráciou v roku 2021 sme pre vnútorný poriadok v Českej republike nezaznamenali žiadne významné bezpečnostné riziká, migrácia sa na území ČR nepremietla ani do trestnej činnosti," povedal Vondrášek.



Prevažnú väčšinu cudzincov, konkrétne 10.835, polícia odhalila vo vnútrozemí, teda pri nelegálnom pobyte, nelegálnom zamestnávaní či pri porušovaní protipandemických opatrení. V porovnaní s rokom 2020 ich bolo o 4190 viac. Počet ľudí zadržaných na vonkajšej schengenskej hranici, teda na medzinárodných letiskách, vlani naopak medziročne klesol o 113 na 335 ľudí.



Polícia vlani tiež zadržala 1330 utečencov, ktorí sa chceli cez Česko dostať do inej krajiny. V porovnaní s rokom 2020 ich pribudlo 844. Najčastejšie išlo o Afgancov a Sýrčanov, najčastejšie smerovali do Nemecka.



Ako pripomína iDNES.cz, počet cudzincov, ktorí sa v Česku zdržiavali nelegálne, od roku 2017 stúpa. Najvyšší však doteraz bol v roku 2015, keď v Európe kulminovala migračná kríza. Vtedy polícia odhalila pri nelegálnej migrácii 8563 cudzincov.



Legálne sa v Česku k 31. decembru minulého roka zdržiavalo 660.849 cudzincov, najviac ich bolo v Prahe, Stredočeskom a Juhomoravskom kraji. Najčastejšie pochádzali z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska a Rumunska.