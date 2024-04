Nemecký prezident Steinmeier označil rozšírenie EÚ za

Praha 30. apríla (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier označil rozšírenie Európskej únie o desať štátov pred 20 rokmi za "moment európskeho šťastia". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Európska únia sa 1. mája 2004 rozrástla z 15 na 25 členov a pribudlo do nej 75 miliónov nových občanov. Steinmeier to v pondelok pripomenul na spoločnej tlačovej konferencii s českým prezidentom Petrom Pavlom v Prahe.



"Rozšírenie EÚ v tom čase je podľa mňa veľmi pôsobivým príkladom významnej a úspešnej transformácie v Európe, ktorá nakoniec prekonala rozdelenie Európy prameniace zo studenej vojny," povedal Steinmeier.



V rámci doteraz najväčšieho rozšírenia EÚ sa k nej pridali štáty bývalého východného bloku - Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko a stredomorské ostrovné štáty Malta a Cyprus.



Steinmeier pricestoval do Prahy v skorých popoludňajších hodinách, aby spolu s Českou republikou oslávil toto výročie. "Som presvedčený, že členstvo v EÚ zmenilo Českú republiku, ale Česko zmenilo aj Európsku úniu," povedal.



Steinmeier uviedol, že rozšírenie Európskej únie je v súčasnosti hlavným strategickým záujmom Nemecka, Česka, aj samotného Bruselu. "Nemecko podporuje vyhliadky kandidátskych krajín západného Balkánu, Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska na vstup do EÚ," vyhlásil nemecký prezident.



Na otázku nemeckého novinára smerovanú k aktuálnemu vývoju na Slovensku reagoval Steinmeier slovami, že Nemecko sa o situáciu v SR zaujíma a že zvoleného slovenského prezidenta Petra Pellegriniho pozval na návštevu Berlína.