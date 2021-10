Nemocnica informovala Senát o stave prezidenta Zemana

Praha 18. októbra (TASR) – Pražská Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v pondelok odpovedala na list predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky (PČR) Miloša Vystrčila ohľadom zdravotného stavu prezidenta Miloša Zemana. Informovali o tom viaceré české médiá. Podľa portálu Novinky.cz zdravotnícke zariadenie nemôže zverejniť žiadne detaily. Vystrčil chce verejnosť informovať po preštudovaní dokumentu a po porade s právnikmi.



„Dnes, 18. októbra o 9.00 h, poslal riaditeľ ÚVN profesor Miroslav Zavoral oficiálnou cestou predsedovi Senátu PČR odpovede spracované so všetkou váhou a zodpovednosťou," uviedla v pondelok hovorkyňa ÚVN Jitka Zinke.



Predseda Senátu pre Novinky.cz uviedol, že správu už dostal a teraz sa poradí s právnymi expertmi, čo môže verejnosti oznámiť.



„Nie je dobré, aby som niečo hovoril, kým to nebude skonzultované," povedal Miloš Vystrčil s tým, že právny rozbor listu by mohol byť pripravený v pondelok podvečer.



Prezident Zeman je v ÚVN hospitalizovaný od 10. októbra. Hrad jeho zdravotný stav nekomentuje. Minulý týždeň vo štvrtok pred novinárov predstúpila jeho manželka Ivana s tým, že jej manžel je „chorý a potrebuje nabrať sily". Podľa portálu iDNES.cz otázniky panujú najmä ohľadom toho, či zdravotný stav umožňuje Zemanovi vykonávať svoju funkciu.