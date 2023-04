ČR nenašla v obilninách z Ukrajiny žiadnu nevyhovujúcu vzorku

Praha 20. apríla (TASR) - České inšpekcie nezistili počas intenzívnych kontrol obilnín a živočíšnych produktov dovezených z Ukrajiny žiadnu nevyhovujúcu vzorku. Vo štvrtok to uviedol český minister pôdohospodárstva Zdeněk Nekula, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Môžem potvrdiť, že žiadna skontrolovaná vzorka dosiaľ nebola nevyhovujúca. Ak by sa tak stalo, celá zásielka by bola zlikvidovaná," vyhlásil minister a upozornil, že sa v tejto oblasti šíria v Česku dezinformácie.



Pri každej vzorke sa podľa neho robí rozbor na prítomnosť viac než 400 účinných látok. Ide najmä o mykotoxíny či zvyšky pesticídov. Testuje sa aj to, či vzorky neobsahujú ťažké kovy ako olovo alebo kadmium.



"Náš systém dozoru patrí k najlepším na svete. Aj preto máme u nás dlhodobo veľmi vysokú kvalitu potravín. Je však dôležité nešíriť paniku a opierať sa o jasné dáta," povedal minister s tým, že produktov z Ukrajiny sa do Česka dováža v skutočnosti minimum. V minulom roku sa do ČR doviezlo 4000 ton pšenice z Ukrajiny, zatiaľ čo česká produkcia predstavuje približne päť miliónov ton.



Na zákaz dovozu komodít z Ukrajiny podľa neho nie je dôvod. "Chápem postoj krajín priamo susediacich s Ukrajinou, do ktorých sa ukrajinský tovar dostáva viac. Avšak jednostranné zákazy, ktoré tieto krajiny zaviedli, nie sú riešenie," uviedol Nekula a dodal, že Česko sa k podobnému zákazu nepripojí.



"Ctíme si pravidlá a presadzujeme spoločný európsky postup, ktorý nebude Európu oslabovať," zdôraznil Nekula. Dôležité podľa neho je, aby sa zachoval pôvodný zámer takzvaných koridorov solidarity a ukrajinská produkcia doputovala do určených krajín.



Na Slovensku sa v jednej zo vzoriek našli zvyšky pesticídov, ktoré nie sú povolené v EÚ. Ministerstvo pôdohospodárstva preto zakázalo spracovávať ukrajinskú pšenicu. Slovensko potom krátko po rozhodnutí Poľska a Maďarska zakázalo dovoz obilnín z Ukrajiny. Neskôr sa k týmto krajinám pridalo aj Bulharsko.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)