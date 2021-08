Neočkovaných Čechov čaká ťažší návrat z Bulharska a USA

Praha 21. augusta (TASR) – Číslo R v Česku má za posledné dni zostupnú tendenciu – za piatok vykázalo hodnotu 1,01, deň predtým to bolo 1,02 a pred týždňom 1,9. Táto hodnota ukazuje, koľko ľudí môže infikovať jeden nakazený. Hranica 1,0 pritom znamená, že vírus sa šíri. Píše o tom spravodajský server Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.



Ďalší český spravodajský portál, iDNES.cz, k aktuálnej pandemickej situácii dodáva, že od pondelka sa návrat do Českej republiky sťaží z Bulharska, Lichtenštajnska, Monaka a zo Španielska a Švajčiarska. Tieto krajiny sa posúvajú na cestovateľskej mape do kategórie s vysokou mierou nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



K štátom s veľmi vysokou mierou rizika pribudnú Čierna Hora, Kosovo, Libanon, Severné Macedónsko, Izrael a a USA. Naopak, ľahší návrat čaká prichádzajúcich z Holandska a Malty. Zmeny prebehnú aj v prípade ďalších krajín, nebudú mať však vplyv na režim pri príchode do Česka.



Povinnosť testovania a samoizolácie po návrate sa netýka ľudí, ktorí majú dokončené očkovanie alebo majú potvrdenie o tom, že v posledných 180 dňoch prekonali chorobu COVID-19, zdôrazňuje iDNES.cz.