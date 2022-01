ČR nestiahne diplomatov z Kyjeva

Praha 25. januára (TASR) - Česká republika nateraz neplánuje evakuovať svojich diplomatov z Kyjeva. Na tlačovej konferencii po utorkovom zasadnutí diplomatického krízového štábu to oznámil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Český minister zároveň informoval, že 7. a 8. februára sa chystá na Ukrajinu spolu so svojím slovenským kolegom Ivanom Korčokom a rakúskym ministrom Alexandrom Schallenbergom. Oboch vyzdvihne českým vládnym špeciálom v Bratislave. V Kyjeve sa potom stretnú s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom, pričom vyjadria podporu svojich vlád Ukrajine. Následne sa presunú na takzvanú líniu kontaktu na východe Ukrajiny.



Ako uviedol Lipavský, Česká republika podporuje diplomatické riešenia, avšak Rusko naďalej zhoršuje situáciu v súvislosti s Ukrajinou. Pripomenul, že ČR koordinuje svoje kroky s NATO a EÚ, a zdôraznil pripravenosť na "rýchlu a silnú odpoveď" v prípade agresie Ruska voči Ukrajine. Vysvetlil, že si pod tým predstavuje ekonomické sankcie.



Občanom Českej republiky odporučil v súčasnej situácii necestovať do prihraničných oblastí na východe a severe Ukrajiny. Českým občanom, ktorí cestujú na Ukrajinu alebo tam dlhodobo žijú, odporučil registrovať sa v databáze ministerstva zahraničných vecí.



Vo štvrtok má Česká republika rozhodovať o možnom darovaní munície Ukrajine. Podľa Lipavského ide o súčasť medzinárodného úsilia o odradenie Ruska od agresie voči Ukrajine.