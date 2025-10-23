< sekcia Zahraničie
ČR nesúhlasí s klimatickým cieľom EÚ, podľa Fialu je nerealistický
Autor TASR
Praha 23. októbra (TASR) - Česko podľa premiéra Petra Fialu nesúhlasí s navrhovaným klimatickým cieľom EÚ znížiť emisie skleníkových plynov o 90 percent do roku 2040, pretože ide o nerealistickú ambíciu, ktorá nezohľadňuje ekonomické a sociálne dôsledky na občanov a priemysel. Povedal to vo štvrtok pred odchodom na summit EÚ do Bruselu. Zároveň však podotkol, že o tejto otázke sa na Európskej rade rozhodovať nebude, preto je zbytočné, aby ho predseda ANO Andrej Babiš vyzýval, nech návrh odmietne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Fiala pripomenul, že návrh na zakotvenie klimatického cieľa pre rok 2040 sa prijíma na úrovni Rady ministrov kvalifikovanou väčšinou. „Takže keď ma niekto vyzýva, aby som neprijal klimatické ciele na Európskej rade, tak to len ukazuje, že, bohužiaľ, nevie, o čom hovorí,“ povedal predseda českej vlády. Babiš v stredu vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach Fialu vyzval, aby návrh na zakotvenie klimatického cieľa odmietol, pretože ak to neurobí, tak od roku 2027 zdražie napríklad benzín a nafta. Vo štvrtkovom videu dodal, že ak by bol na Európskej rade on, povedal by, že Česko návrh blokuje a má ďalšie požiadavky.
Český premiér na tlačovej konferencii tiež podotkol, že vďaka tlaku ČR sa v septembri na úrovni Rady ministrov podarilo pomocou takzvanej blokačnej menšiny zablokovať schválenie tohto návrhu, čím sa získal čas na ďalšie rokovanie. ČR podľa jeho slov presadzuje podporné opatrenia, z ktorých bude ťažiť a ktoré umožnia modernizáciu českej ekonomiky. Ide napríklad o klauzulu, ktorá by umožnila úpravu klimatických cieľov, ak by sa zmenili geopolitické, ekonomické a technologické podmienky. Česko okrem iného podľa Fialu požaduje, aby Európska komisia pripravila štúdie o vplyve, ktoré by jasne ukázali, čo by prijatie klimatických cieľov znamenalo pre jednotlivé krajiny či sektory.
