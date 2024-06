Nikto po nedeľnom zásahu bleskom v Liberci nie je v ohrození život

Praha 3. júna (TASR) - Po zásahu bleskom v Liberci je v nemocnici 22 ľudí, nikto z nich nie je v ohrození života. Väčšinu hospitalizovaných v libereckej nemocnici plánujú prepustiť v pondelok popoludní. Na brífingu to povedal primár traumatológie Martin Křivohlávek, informuje spravodajkyňa TASR.



"Aktuálne sú všetci mimo ohrozenia života vrátane všetkých detí. Väčšina pacientov bude po krátkodobom pozorovaní pravdepodobne v priebehu dnešného dňa prepustená do ambulantnej liečby," potvrdil Křivohlávek. Dvaja zranení sú hospitalizovaní ešte v jabloneckej nemocnici a jedno dieťa v pražskom Motole.



Väčšina pacientov mala podľa primára len krátke poruchy vedomia alebo poruchy hybnosti končatín. "U žiadneho zo zranených neboli hlbšie popáleniny ani nejaké závažnejšie úrazy," priblížil. Lekári predpokladajú, že väčšina z nich zostane bez ťažkostí, trvalé následky však nevylúčili.



Vo všeobecnosti sa po úraze bleskom podľa lekárov očakávajú zranenia spôsobené pádom, elektrickým výbojom vrátane popálenia alebo poruchy srdcového rytmu. Podľa primára oddelenia urgentnej medicíny libereckej nemocnice Petra Kašáka sa môže stať, že dôjde aj k náhlemu úmrtiu. "Tu bolo to šťastie v tom, že na mieste nepršalo, bola tam preto nižšia vlhkosť a aj vedenie elektrického prúdu bolo v tej oblasti nižšie," vysvetlil dôvod menej závažných zranení.



Primári dodali, že prípady pacientov, ktorých k nim dovezú po zásahu bleskom, sú ojedinelé - ide o nízke jednotky ľudí za celé desaťročia. Takto veľký počet osôb naraz zasiahnutých bleskom si v ČR nepamätajú.



V nedeľu (2. 6.) udrel blesk do stromu v zámockom parku v Liberci, kde sa práve konal detský deň. Pod stromom bola zhromaždená skupina ľudí, ktorú elektrický výboj zasiahol. Po oznámení udalosti zdravotníci aktivovali traumatologický plán druhého stupňa, pri ktorom sa zaisťuje potrebný počet personálu a lôžok. Ukončili ho asi po hodine a pol.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)