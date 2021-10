ČR: Novou predsedkyňou KSČM sa stala europoslankyňa Kateřina Konečná

Praha 23. októbra (TASR) - Novou predsedkyňou Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) sa v sobotu stala europoslankyňa Kateřina Konečná. Na tomto poste nahradila Vojtěcha Filipa, ktorý rezignoval po tom, ako sa KSČM v októbrových voľbách prvýkrát vo svojej histórii nedostala do českého parlamentu, informoval portál iDnes.cz.



Českí komunisti si vyberali nového lídra na uzatvorenom rokovaní spomedzi štyroch kandidátov.



Konečná voľby na post predsedkyne KSMČ vyhrala už v prvom kole hlasovania, keď získala 175 hlasov. Jej hlavný oponent Josef Skála, ktorý zastupuje konzervatívne krídlo strany, získal 75 hlasov. Bývalá poslankyňa českej Snemovne Hana Aulická Jírovcová získala 63 hlasov a posledný kandidát Jan Zámarský šesť hlasov.



Vojtěch Filip ešte pred zjazdom strany avizoval, že sa nebude znova uchádzať o funkciu predsedu strany, na ktorej pôsobil 16 rokov. Na zjazde podporil kandidátku Hanu Aulickú Jírovcovú, ktorá napokon post nezískala.



"Ľudia sa znovu vrátia k ľavicovým hodnotám. KSČM bude opäť hegemónom ľavice," vyhlásil Filip.



Novú predsedkyňu komunistov Kateřinu Konečnú najviac znepokojuje finančný príjem českých občanov. V budúcnosti by sa preto podľa nej mala vláda zamerať najmä na sociálnu politiku.



"Matky samoživiteľky nemajú na rožky pre svoje deti. Máme milióny zamestnancov so zlými pracovnými podmienkami. Je to hanba vlád, ktoré sme tu doteraz mali. Musíme sa zamerať na tvrdú sociálnu politiku," uviedla po parlamentných voľbách Konečná.