Český šéf diplomacie navštívi krajiny V4, najprv zavíta na Slovensko

Praha 23. apríla (TASR) - Nový minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek odcestuje v stredu na Slovensko na svoju prvú zahraničnú cestu. Následne zamieri do Maďarska. Informoval o tom v piatok na svojom twitterovom účte.



Podľa Kulhánka je spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) prioritou. Okrem Slovenska a Maďarska preto zavíta aj do Poľska. "Prvý pracovný týždeň som zakončil telefonátom s poľským ministrom zahraničných vecí Zbigniewom Rauom, vďaka za jeho slová podpory pre ČR. Pozval ma do Poľska, kam veľmi rád prídem," uviedol Kulhánek vo svojom tvíte.



Česko v súčasnosti vedie s Ruskom diplomatickú roztržku, ktorú spustilo oznámenie z uplynulého víkendu, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne v pondelok vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že počet členov ruského veľvyslanectva v Prahe a českej ambasády v Moskve sa do 31. mája zníži na zhodne sedem diplomatov, 25 technických pracovníkov a 19 miestnych zamestnancov.