ČR: Novým policajným prezidentom bude od apríla Martin Vondrášek

Praha 1. februára (TASR) - Novým prezidentom českej polície sa od apríla stane doterajší prvý námestník policajného prezidenta Martin Vondrášek. Na tlačovej konferencii to v utorok oznámil minister vnútra ČR Vít Rakušan.



Od Vondráška očakáva okrem iného to, že dotiahne reformu špecializovaných pracovísk polície. Súčasný policajný prezident Jan Švejdar vo funkcii skončí 31. marca, informuje iRozhlas.cz, spravodajský webový portál Českého rozhlasu.



Vondrášek bol jediným uchádzačom, ktorý sa prihlásil do výberového konania na obsadenie pozície policajného prezidenta. Podľa Rakušana poradná komisia, ktorá prihlášku posudzovala, potvrdila jeho odborné aj kvalifikačné predpoklady.



Minister už skôr uviedol, že jednou z verzií reformy je vyčlenenie samostatných útvarov pre riešenie kybernetickej kriminality a terorizmu z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).



Rakušan zdôraznil, že s Vondráškom bude hovoriť o koncepcii polície, víziách do budúcnosti či rozpočte, ale nebude polícii zadávať konkrétnu prácu.



Vondrášek za svoje priority považuje personálnu stabilizáciu zboru a otvorenú komunikáciu. Ocenil, že vláda v programovom vyhlásení sľúbila, že ak zmení zákon o služobnom pomere, tak najskôr v roku 2024 a po odbornej a politickej diskusii.



Podporiť chce aj Službu kriminálnej polície a vyšetrovania (SKPV). Chce sa tiež zasadiť o digitalizáciu agend polície.



Vondrášek v polícii pôsobí od roku 1993. V roku 2008 sa stal námestníkom na pražskom policajnom riaditeľstve, o tri roky neskôr riaditeľom pražskej polície. Na policajnom prezídiu začal pracovať v roku 2014, keď ho vtedajší policajný prezident Tomáš Tuhý poveril funkciou prvého námestníka.



Vondrášek absolvoval bezpečnostno-právne štúdiá na Policajnej akadémii Českej republiky v Prahe a vyštudoval aj Pedagogickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Je tiež absolventom Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA).



Jan Švejdar začiatkom januára novinárom povedal, že na decembrovej schôdzke s Rakušanom pochopil, že súčasná vláda chce zmenu na pozícii policajného prezidenta. Dodal, že nechce blokovať rokovania medzi ministerstvom a políciou.