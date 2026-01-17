< sekcia Zahraničie
ČR: Novým predsedom ODS sa stal Martin Kupka
Kupka na čele ODS nahradil bývalého českého premiéra Petra Fialu
Autor TASR,aktualizované
Praha 17. januára (TASR) - Českí občianski demokrati si v sobotu na kongrese v Prahe zvolili nového predsedu. Je ním exminister dopravy ČR Martin Kupka, ktorý v prvom kole voľby porazil svojho protikandidáta Radima Ivana. Kupka na čele ODS nahradil bývalého českého premiéra Petra Fialu. TASR o tom informuje podľa správy servera iDnes.cz.
Kupka z celkového počtu 508 platných hlasov dostal 327, kým viceprimátora mestského obvodu Ostrava - Juh Radima Ivana podporilo 138 delegátov.
Nový šéf ODS podľa vlastných vyjadrení neplánuje pokračovať v koalícii Spolu, na čele ktorej stál expremiér Fiala a spolu s občianskymi demokratmi ju tvorili TOP 09 a ľudovci. Ešte pred hlasovaním Kupka delegátom povedal, že chce ODS osamostatniť. „Úloha je posilniť značku ODS v maximálnom možnom rozsahu,“ uviedol.
"Budeme dôslednou, viditeľnou a sebavedomou opozičnou silou, ktorá dokáže vládu kontrolovať a tlačiť k zodpovednosti. Nesmieme sa zmieriť s tým, že túto krajinu riadi účelové spojenectvo koalície nevydávania, ktoré stojí na vzájomných protislužbách a osobných záujmoch," povedal na kongrese Kupka.
Na čele strany strieda expremiéra ČR Petra Fialu, ktorý sa po prehre vo voľbách do Poslaneckej snemovne rozhodol v tejto funkcii skončiť. Kupka mal vo voľbe Fialovu podporu, píše iDnes.cz.
Kupkov porazený protikanditát Ivan na kongresu ODS vystúpil s ostrou kritikou doterajších pomerov v strane. Vyzval tiež na osamostatnenie ODS alebo rozsiahlejšiu vnútrostranícku diskusiu.
