Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 17. január 2026Meniny má Nataša
< sekcia Zahraničie

ČR: Novým predsedom ODS sa stal Martin Kupka

.
Na snímke bývalí český premiér Petr Fiala. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Kupka na čele ODS nahradil bývalého českého premiéra Petra Fialu

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 17. januára (TASR) - Českí občianski demokrati si v sobotu na kongrese v Prahe zvolili nového predsedu. Je ním exminister dopravy ČR Martin Kupka, ktorý v prvom kole voľby porazil svojho protikandidáta Radima Ivana. Kupka na čele ODS nahradil bývalého českého premiéra Petra Fialu. TASR o tom informuje podľa správy servera iDnes.cz.

Kupka z celkového počtu 508 platných hlasov dostal 327, kým viceprimátora mestského obvodu Ostrava - Juh Radima Ivana podporilo 138 delegátov.

Nový šéf ODS podľa vlastných vyjadrení neplánuje pokračovať v koalícii Spolu, na čele ktorej stál expremiér Fiala a spolu s občianskymi demokratmi ju tvorili TOP 09 a ľudovci. Ešte pred hlasovaním Kupka delegátom povedal, že chce ODS osamostatniť. „Úloha je posilniť značku ODS v maximálnom možnom rozsahu,“ uviedol.

"Budeme dôslednou, viditeľnou a sebavedomou opozičnou silou, ktorá dokáže vládu kontrolovať a tlačiť k zodpovednosti. Nesmieme sa zmieriť s tým, že túto krajinu riadi účelové spojenectvo koalície nevydávania, ktoré stojí na vzájomných protislužbách a osobných záujmoch," povedal na kongrese Kupka.

Na čele strany strieda expremiéra ČR Petra Fialu, ktorý sa po prehre vo voľbách do Poslaneckej snemovne rozhodol v tejto funkcii skončiť. Kupka mal vo voľbe Fialovu podporu, píše iDnes.cz.

Kupkov porazený protikanditát Ivan na kongresu ODS vystúpil s ostrou kritikou doterajších pomerov v strane. Vyzval tiež na osamostatnenie ODS alebo rozsiahlejšiu vnútrostranícku diskusiu.
.

Neprehliadnite

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čím nás ešte prekvapí január?