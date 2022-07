Počas predsedníctva v Rade EÚ očakáva Česko kyberútoky na inštitúcie

Praha 14. júla (TASR) - Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) očakáva počas predsedníctva Česka v Rade Európskej únie viac kybernetických útokov na české štátne inštitúcie. Úrad preto preskúmal zabezpečenie štátnych systémov. TASR informáciu prevzala zo spravodajského servera Novinky.cz.



"S ohľadom na dôležitosť celého predsedníctva je možné očakávať zvýšený záujem útočníkov, je však zložité to predikovať," povedala hovorkyňa NÚKIB Alena Minxová. Dodala, že ľudí z inštitúcií, ktorí sú súčasťou predsedníctva, sa na to snažili pripraviť. Urobili tzv. penetračné testy systémov, počas ktorých simulovanými útokmi overovali úroveň ich zabezpečenia.



"Očakávame, že v priebehu predsedníctva sa uskutoční celý rad phishingových kampaní," povedala Minxová. Phishing je jednou z najčastejších spôsobov internetových podvodov. Funguje tak, že útočník sa vydáva za dôveryhodnú inštitúciu a cez e-mail zdieľa s obeťou dokument alebo webovú stránku, do ktorej mu má príjemca poslať osobné údaje.



"Väčšinou je to však len spôsob, ako sa dostať k prihlasovacím údajom a urobiť v systémoch iný typ útoku," upozorňuje expert na kybernetickú bezpečnosť Miloslav Lujka z organizácie Digitální pevnost.



Podľa Lujku môžu hackeri zaútočiť na české inštitúcie tromi spôsobmi.



Prvým je tzv. DDoS útok, ktorého cieľom je vyradiť daný web z prevádzky. Druhou možnosťou sú ransomwarové útoky. Tie v systéme zašifrujú dáta, čo spôsobí, že stránka či služba nebude dostupná. Útočníci často za odomknutie požadujú výkupné. Ako tretiu možnosť Lujka uviedol dlhodobú špionáž vnútri systémov či krádež dát.



"Určite také snahy budú, s ohľadom na to, že predsedáme takto veľkej organizácii. Zvlášť preto, že sa Česká republika postavila na stranu Ukrajiny a Rusko je schopné útočiť," podotkol Lujka.