O azyl v ČR požiadalo 152 Afgancov, ktorých priviezli evakuačné lety

Praha 30. augusta (TASR) - O azyl alebo doplnkovú ochranu v Česku požiadalo 152 zo 169 Afgancov, ktorých priviezli evakuačné lety z Kábulu. Ostatní majú v ČR inú formu pobytu, uviedlo v pondelok ministerstvo vnútra ČR, citované webovým portálom iDNES.cz.



Po skončení dvojtýždňovej karantény sa žiadatelia presunú zo zariadenia, ktoré je pod správou ministerstva obrany, do zariadenia spadajúceho pod rezort vnútra. Predmetný úrad s ohľadom na bezpečnosť nebude oznamovať čas ani cieľové miesta presunov.



"U evakuovaných, ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu, v tejto chvíli prebieha prijímacia procedúra. Tá zahŕňa spracovanie žiadosti, lekársku prehliadku či odber odtlačkov prstov," povedal Adam Rözler z tlačového odboru ministerstva vnútra. Doplnil, že prijímacia procedúra bežne trvá niekoľko dní až týždňov a žiadatelia sú po tento čas v uzavretých zariadeniach štátu.



Medzinárodná ochrana sa delí na azyl a doplnkovú ochranu. Azyl je ochranný štatút, ktorý štát poskytuje štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo ľuďom bez štátnej príslušnosti v súvislosti s rizikom ich prenasledovania. Doplnkovú ochranu štát udeľuje cudzincom, ktorí nespĺňajú dôvody na udelenie azylu, ale pri návrate do rodnej krajiny by im hrozilo vážne nebezpečenstvo.



Na vybavenie žiadosti o medzinárodnú ochranu majú úrady šesťmesačnú lehotu. "Žiadatelia majú právo po tento čas zostať v zariadení ministerstva vnútra. V zariadení môžu navyše v rámci integračných procesov zostať ešte 12 mesiacov po prípadnom udelení medzinárodnej ochrany. Po udelení medzinárodnej ochrany môžu žiadatelia cestovať z ČR, a to v prípade, že budú rešpektovať imigračné pravidlá danej krajiny," doplnil rezort vnútra.



Po tom, ako hnutie Taliban ovládlo väčšinu Afganistanu, Praha stiahla z krajiny pomocou troch letov z predminulého týždňa 195 ľudí. Minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek uviedol, že Česko evakuovalo všetkých tlmočníkov a spolupracovníkov, ktorých pre tieto účely vybrala armáda alebo rezort diplomacie.