O špeciálny dlhodobý pobyt v Česku požiadalo 80.000 Ukrajincov
Po vyhodnotení prvej vlny česká vláda rozhodne, či vypíše ďalšie kolo registrácií a za akých podmienok.
Autor TASR
Praha 8. septembra (TASR) - O špeciálny dlhodobý pobyt v Česku pre ekonomicky sebestačných ukrajinských utečencov prejavilo záujem približne 80.000 ľudí. Podmienky na registráciu splnilo podľa ministerstva vnútra asi 15.000 z nich. Úspešným žiadateľom rezort udelí pobyt na päť rokov s možnosťou požiadať potom o trvalý pobyt. TASR o tom v pondelok informoval Adam Rözler z odboru komunikácie ministerstva vnútra, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Pobyt je určený pre ukrajinských utečencov, ktorí v Česku bývajú s dočasnou ochranou aspoň dva roky, majú platný cestovný doklad, sú ekonomicky sebestační, bezúhonní a majú zaistené bývanie. Súčasne musia mať nepretržite zdravotné poistenie bez nedoplatkov a nemôžu čerpať humanitárnu dávku.
V stanovenej lehote o špeciálny pobyt požiadalo takmer 47.000 domácností (teda približne 80.000 osôb). Základné podmienky spojené s dĺžkou pobytu na území ČR, nečerpaním dávok či zdravotným poistením nesplnilo 35 percent domácností. Ďalších 45 percent nesplnilo požadovanú výšku ročného príjmu domácnosti 440.000 korún (približne 18.000 eur).
Tí, ktorí týmto filtrom prešli, si teraz môžu rezervovať termín na pracovisku ministerstva vnútra, kde im pri osobnej návšteve budú úradníci kontrolovať splnenie ďalších podmienok. „V prípade splnenia všetkých podmienok bude žiadateľovi udelený špeciálny dlhodobý pobyt na päť rokov, s voľným prístupom na trh práce a možnosťou následne požiadať o trvalý pobyt,“ uviedol rezort. Podotkol, že tento typ pobytu je určený len pre tých, ktorí oň prejavia záujem. Ukrajinskí utečenci tak môžu aj naďalej využívať inštitút dočasnej ochrany.
Po vyhodnotení prvej vlny česká vláda rozhodne, či vypíše ďalšie kolo registrácií a za akých podmienok. Cieľom je podľa rezortu zaistiť plynulý prechod na dlhodobý pobyt tých, ktorí chcú v Česku dlhodobo žiť a pracovať a zároveň udržať systém podpory pre tých, ktorí to stále potrebujú.
Niektoré neziskové organizácie podmienky udelenia špeciálneho dlhodobého pobytu kritizovali. Podľa riaditeľky Konzorcia mimovládnych organizácií pracujúcich s migrantmi Andrey Krchovej sú tak prísne, že ich dokážu splniť len bohatí Ukrajinci. „Pre matky s deťmi je to takmer nereálne, ani kolegovia z našich členských organizácií na tie podmienky nedosiahnu. Je to absurdné, pretože ani mnoho Čechov na ne nedosiahne,“ uviedla pre Český rozhlas.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
